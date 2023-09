Grande Fratello 2023, tutti i concorrenti di questa edizione saranno svelati durante la prima puntata, in programma lunedì 11 settembre 2023. Per ora solo 6 sono i nomi certi, 3 vip e 3 nip. Tra gli sconosciuti al grande pubblico, Giselda Torresan, Letizia Petris e Vittorio Menozzi mentre tra i famosi Grecia Colmenares, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Nel corso del debutto, il pubblico di Canale 5 conoscerà il resto del cast. Cast che come svelato da Alfonso Signorini a Verissimo è stato studiato a lungo, tenendo conto delle preferenze dei piani alti di Mediaset per evitare di commettere errori.

Domenica 10 settembre, ospite insieme alla sua opinionista Cesara Buonamici, il conduttore del Grande Fratello ha parlato con Silvia Toffanin di quanto accaduto lo scorso anno. E si è scusato. “L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, purtroppo non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di concorrenti che durante il reality mi hanno deluso”. Quindi il nuovo, fatto per buona parte da “persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva”.

Grande Fratello 2023, lui non ci sarà: “Motivi personali”

“Esiste ancora, per fortuna, un’Italia fatta di persone che si svegliano alle 6 del mattino per andare al lavoro e che vivono la loro quotidianità guardando in faccia le persone, anziché attraverso lo schermo del telefonino. Se noi riuscissimo a riportare in televisione questa normalità, che manca da un po’ di tempo, la missione sarà compiuta”, le parole di Signorini a Verissimo.

Ma proprio in queste ore che precedono l’accensione della Casa, un’anticipazione bomba da TvBlog su un concorrente che era dato per sicuro e che invece, almeno per ora, non parteciperà al Grande Fratello 2023. Stiamo parlando di Giampiero Mughini, la cui presenza era stata annunciata seppur non in modo ufficiale tempo fa.

Il nome di Giampiero Mughini era stato uno dei primi a uscire nel mare di indiscrezioni sul cast. Lo aveva tirato fuori il sito Dagospia e anche se Mediaset non ha mai confermato questa voce era data per certa la sua partecipazione. Secondo quanto riporta TvBlog, però, pare che la sua assenza dell’ultimo minuto sia dovuta “a motivi personali”. Entrerà in un secondo momento, sempre se entrerà?