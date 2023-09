Nella serata dell’11 settembre Alfonso Signorini ripartirà ufficialmente col Grande Fratello. Ma nemmeno il tempo di cominciare che è già stato oggetto di critiche per qualcosa che è successo nelle ultime ore. Lui è stato ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin, in compagnia della nuova opinionista Cesara Buonamici, e qui si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti nei confronti della passata edizione del reality.

In particolare, come ricostruito dal sito Biccy, Alfonso Signorini prima di iniziare il nuovo Grande Fratello, ha voluto lui stesso sferrare delle critiche per l’edizione numero 7 del GF Vip: “Purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’”.

Alfonso Signorini, prima del Grande Fratello nel mirino delle critiche

Possiamo subito dirvi che Alfonso Signorini, ancor prima di dare l’avvio alla nuova edizione del Grande Fratello, è stato costretto a leggere delle critiche da un ex concorrente della scorsa edizione. Non lo ha nominato direttamente, ma tutti hanno intuito che ce l’avesse proprio con il conduttore. Questo ex vippone ha anche ricordato: “Dissi che prima o poi avrei raccontato tutto. Il problema è che non lo posso fare perché sono in causa. Devo stare zitto, perché buono sì ma non cog***. A tempo debito, io mi ricordo sempre”.

Sul social network X, ex Twitter, Daniele Dal Moro è intervenuto con due parole inequivocabili: “Pelato infame!“. Visti i suoi attacchi contro il GF Vip e il fatto che proprio Signorini sia senza capelli, il sito Biccy e tanti altri utenti hanno ipotizzato che possa essere stato un attacco diretto al presentatore Mediaset. Il quale al momento non è intervenuto sulla questione, anche perché sarà solo concentrato sul debutto della nuova edizione.

A proposito di Dal Moro, ha avuto un incidente domenica 10 settembre con la sua moto d’acqua: “Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore”.