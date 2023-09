Lunedì 11 settembre prende domani il via la nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione confermato Alfonso Signorini questa volta affiancato dalla giornalista del TG5 Cesara Bonamici nella veste di unica opinionista. Lo spazio social, invece, è affidato a Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha preso il posto di Giulia Salemi.

Doppio appuntamento per la nuova edizione del Grande Fratello, il primo lunedì 11 settembre e il secondo il 15 settembre. Saranno in tutto 21 i concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Il 10 settembre, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Verissimo e Silvia Toffanin ha ospitato Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Siamo costretti a farlo”. Grande Fratello 2023, i concorrenti sono stati già avvisati





Alfonso Signorini chiede scusa per il cast del GF Vip 7

Il conduttore del Grande Fratello ha parlato della nuova edizione del nuovo taglio imposto da Pier Silvio Berlusconi: “Complice chiaramente anche i suggerimenti dell’editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità. C’era un gran bisogno di normalità”. “In Italia c’è ancora chi si sveglia alle 6 per andare al lavoro e non vive la sua vita dietro a uno smartphone. Mi hanno risposto che per i social non hanno tempo e io sono stato felice”, ha spiegato ancora Alfonso Signorini ai microfoni di Silvia Toffanin.

Alfonso Signorini si è scusato per la scelta del cast della scorsa edizione del Grande Fratello. L’edizione numero 7 è stata molto criticata dal pubblico e dallo stesso Pier Silvio Berlusconi: “Bisogna riconoscerlo. Abbiamo sbagliato il cast lo scorso anno, questa cosa si deve ammettere. Ho vissuto un grande disagio durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta a queste persone ‘siete talmente respingenti che anch’io quando vi vedo mi viene da cambiare canale’. Quando, oltre a me, anche l’azienda ha esposto pubblicamente le sue perplessità ho fatto un sospiro di sollievo.

“Occorreva resettare. Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche degli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l’ha interpretata ma anche nostra che l’abbiamo promossa. Ho avuto modo di scusarmi, perché ci metto io la faccia. Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità”, ha concluso il conduttore.