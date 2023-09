Rigore e disciplina e niente trash. Queste come sappiamo sono le linee guida imposte dai vertici Mediaset per la nuova edizione del Grande Fratello 2023, al via l’11 settembre su Canale 5. Una decisione presa dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che durante la scorsa edizione ha deciso di porre fine a una serie di comportamenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tra le regole della casa i concorrenti del Grande Fratello 2023 sarà imposto non solo di collaborare con le faccende domestiche, ma anche di limitare per l’intera durata del programma i comportamenti che possano risultare provocatori anche da un punto di vista sessuale. Pier Silvio Berlusconi lo aveva fatto capire chiaramente sin dal finire della scorsa edizione, quando episodi di volgarità sono stati puniti e lo sfruttamento della visibilità dei protagonisti limitato.

Per la nuova edizione Mediaset e i suoi collaboratori hanno messo a punto un regolamento rigido che i concorrenti, ma anche il pubblico da casa, saranno tenuti a rispettare. Regole che riguardano le cosiddette fandom. Perché in questi anni abbiamo visto utenti schierarsi e prendere parecchio a cuore le dinamiche della Casa del GF.

Spesso le fandom hanno esagerato innescando vere e proprie risse virtuali che quest’anno saranno punite all’interno del relaity show. Nessuno sconto per i concorrenti del Grande Fratello 8, che saranno punti anche a seconda del comportamento dei loro supporter. La notizia era stata diffusa già qualche settimana fa da Gianluca Paganotti.

Attraverso le pagine di Mondo Tv 24, il giornalsta aveva scritto: “Questo grande fratello sarà meno social dei precedenti, attenzione alle pagine fans che litigano tra di loro, potrebbe vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”, fa sapere il blogger e autore televisivo.