Grande Fratello 2023: ecco perché si chiama Giuseppe Garibaldi. È lui stesso a raccontare la sua storia, una volta entrato all’interno della casa più spiata d’Italia. Calabrese doc, è stato costretto a trasferirsi in Veneto pur di lavorare. A presentarlo, chiaramente, sono Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli (nei panni di opinionista e inviata social). E chiaramente a tutti salta all’occhio, anzi alle orecchie un nome importante: quello di Giuseppe Garibaldi. Il problema, se proprio vogliamo definirlo così, è che non c’è niente di ‘storico’ in questa entrata.

>> “Cesara, ma che dici?!”. Grande Fratello 2023, la gaffe atroce della Buonamici: la rivelazione choc

Chi varca la porta rossa non è di certo la versione moderna dell’eroe dei due mondi. Ma un ragazzo, classe 1993, che ha tutta l’intenzione di diventarlo. E se da una parte c’è l’ombra del grande condottiero che ha unificato l’Italia, dall’altra c’è il giovane bidello calabrese che invece vuole creare un punto di contatto tra il mondo della tv e quello esterno.





Grande Fratello 2023: ecco perché si chiama Giuseppe Garibaldi

Proprio il ragazzo, a riguardo, racconta: “Esistono due storie (sul mio nome, ndr), una dice che siamo parenti, l’altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome”. Giuseppe Garibaldi è considerato dalla produzione un nip, ovvero un non famoso, tuttavia i telespettatori lo hanno già visto in tv, qualche volta. Quella del Grande Fratello 2023 non è la sua prima esperienza televisiva.

Da quello che racconta lui stesso sui Instagram, ha partecipato a “Tipi da crociera”, una sketch comedy girata interamente a bordo della nave MSC Bellissima, con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello nel cast, andata in onda su Italia1. La cosa anomala è che Giuseppe Garibaldi, a differenza degli altri, è stato presentato da Signorini all’interno dello studio. Il ragazzo infatti era seduto tra il pubblico. Originario di Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, ha lavorato prima in Veneto e poi a Piacenza.

Anita e Giuseppe Garibaldi la presentazione più iconica di sempre 😂😂😂✈️✈️✈️#GF pic.twitter.com/OjXHjoxfNc — IHaveAdream (@SaCe86) September 11, 2023

“vi dobbiamo dire una cosa… io mi chiamo Giuseppe Garibaldi e lei Anita”



“Anita è la moglie di Garibaldi” #GF pic.twitter.com/UgNiHVDNQ7 — Vans 😈 (@ViiVnss) September 11, 2023

“È un lavoro dignitoso che mi piace fare, il rapporto con ragazzi e professori è sempre buono”, ha detto Giuseppe Garibaldi. E su quel cognome pesante dice: “Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l’altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome. Lui ha unito l’Italia, io unirò la Casa del Grande Fratello”. Riuscirà ad infrangere la quarta parete delle televisione italiana e far unire i due mondi: quello dei vip e quello dei nip?

Leggi anche: “Non ci sarà, motivi personali”. Grande Fratello 2023, la notizia a poco dall’inizio