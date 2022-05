Furia di Estefania all’Isola dei Famosi contro il naufrago. Gli animi sono tesi e basta poco per far scattare i nervi ai concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La fame, la stanchezza e le divergenze di carattere iniziano a rompere i già precari equilibri dei concorrenti e oggi è toccato ad Estefania.

La furia di Estefania all’Isola dei Famosi è scattata in mattinata ma il giorno prima c’era stato un precedente. La moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni, ha parlato con Estefania di Roger Balduino facendo delle rivelazioni che hanno sconvolto la naufraga.





Furia di Estefania all’Isola dei Famosi

“Roger sta mettendo in atto una strategia per conquistare la vittoria. Estefania, sta fingendo un amore vero con te. Ha tradito le persone vicine per arrivare in finale”, ha detto Laura mettendola in guardia dal comportamento di Roger. “Sono rimasta delusa, non me lo aspettavo. Vuole andare avanti con la nostra storia solo per strategia?”, ha detto la naufraga a Laura Maddaloni.

La situazione sembrava più tranquilla, ma poco dopo è scoppiata la furia di Estefania all’Isola dei Famosi. La bellissima modella ha affrontato Roger Balduino dopo la nomination di Lory Del Santo, che fa parte del loro stesso gruppo. La cosa ha mandato in bestia Estefania, che a quel punto ha deciso di lasciare il fidanzato.

Ora che Estefania vuole mollare Roger lui pensa a lei,guarda caso 😑…basta con sto teatrino vi prego #isola pic.twitter.com/PDY1UWvw2N — Naley23 (@naley23) May 12, 2022

“Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero. – ha detto Estefania – Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta. E dopo questa a Roger dico vai a fare in C. Questo è tutto questo che devo dirti”.

“Devi sapere una cosa su Roger”. Isola dei Famosi, Laura Maddaloni svela tutto a Estefania Bernal