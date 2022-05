Roger, il confronto tra naugraghi è arrivato all’Isola dei Famosi. Una relazione che ha certamente bisogno di tempo per crescere, ma che pare abbia davanti tutte le premesse per farlo accadere. Telecamere fisse, dunque, sul momento del confronto tanto atteso tra Roger, Estefania e Beatriz. Poi la scelta.

Il confronto di Roger con l’ex fidanzata Beatriz ed Estefania non poteva giungere nel momento migliore per mettere chiarezza. Tutti possono immaginare quanto l’entrata in scena della modella possa aver fatto facillare qualche equilibrio di coppia.





Il momento di un confronto è stato necessario per chiarire la posizione, e soprattutto i sentimenti, di tutti. A chiamare in causa Estefania è stata Ilary Blasi, che ha offerto la possibilità di parlare con Roger e Beatriz per poi giungere a una ‘scelta’.

Una scelta che in verità è spettata a Roger che ha esposto per filo e per segno cosa prova per l’ex fidanzata: “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, per me Beatriz è stata la storia più importante della mia vita e quindi io voglio la sua amicizia”, ha ammesso Roger.

“Nessuno si innamora in un mese, sarebbe davvero poco, nemmeno io sono innamorata dopo trenta giorni, però io sono presa da lui, mi piace ogni giorno di più e quindi voglio capire”, sono state le parole di Estefania.

Alla fine la scelta di Roger: “A Beatriz voglio benissimo, è una persona importantissima per me, ma la collana la dò ad Estefania perché voglio conoscere il suo mondo anche fuori da qui, è la persona più importante per me qui, con cui parlo di tutto, riesce a tirarmi su”.

“Sono pelata!”. Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si fa tagliare i capelli dal fratello