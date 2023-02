Nuove puntate di Uomini e Donne e nuovi colpi di scena per i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sono stati registrati nuovi appuntamenti che andranno in onda prossimamente e nel frattempo arrivano le prime anticipazioni da parte di Lorenzo Pugnaloni su quello che il pubblico vedrà in modo più approfondito in tv. Si parla di altri problemi per Biagio Di Maro, il cavaliere che sta conoscendo la dama Carla.

Tuttavia il cavaliere ha preso anche il numero di un’altra dama, Clea, e ha iniziato a conoscere anche lei. Carla l’ha presa male e lo ha attaccato dicendo: “Non sapevi come liquidarmi quando hai visto Clea e hai tirato in ballo il mio ex fidanzato con cui è tutto finito da tre anni”. “Hai fatto una figura di m***a. Io ero venuta per te”, sbotta ancora Carla. E ci sarebbero state altre sberle ricevute da Biagio da parte di Carla, questa volta lontano dagli studi di Uomini e donne, scrive Pugnaloni.

Leggi anche: “Lui, nell’intimità…”. Riccardo Guarnieri, la dama Gloria lo spiffera a tutti: bomba a UeD





UeD, Gianni Sperti chiede di vedere il cellulare di Riccardo

Le anticipazioni fanno riferimento anche alla storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Prosegue il loro infinito tira e molla e nell’ultima registrazione sarebbe successo di tutto. Infatti la dama ha esordito dicendo di aver ricevuto una segnalazione che riguarda il cavaliere, secondo la quale si starebbe sentendo con una ragazza di 21 anni. La 42enne romana si è infuriata, accusando Riccardo di averla solo presa in giro.

A quel punto c’è stato l’intervento di Gianni Sperti che ha invitato Riccardo Guarnieri a mostrargli il cellulare in modo tale da scoprire la verità. Il cavaliere non si è opposto alla richiesta e ha consegnato il telefono all’opinionista. L’opinionista non ha trovato nulla di compromettente nel cellulare di Riccardo, che si è arrabbiato moltissimo con la dama. Inoltre il cavaliere tarantino ha spiazzato la dama con una rivelazione: infatti ha detto che nella puntata di Uomini e Donne che si stava registrando era pronto a uscire con lei.

Quindi sarebbe rimasto deluso dalla sua poca buona fede, abbia cambiato repentinamente idea, decidendo di chiudere per l’ennesima volta la loro frequentazione. Il loro rapporto continua a viaggiare sulle montagne russe: Gloria dice sempre che il comportamento di Riccardo in studio è diverso da quello che il cavaliere tiene quando sono insieme lontano dalle telecamere. Lui si dice attratto dalla dama, ma ancora non la ama come lei vorrebbe.