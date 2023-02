Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ancora grande protagonista: chi pensava che uscita Ida Platano il cavaliere perdesse popolarità si è sbagliato di grosso; proprio in queste ore è arrivata una segnalazione destinata a far discutere. Riccardo, da qualche settimana, sta continuando la frequentazione con la dama Gloria Nicoletti, non senza polemiche sia dentro che fuori lo studio. “Gloria ma dobbiamo farti il disegnino, dirtelo in altre lingue, fare dei geroglifici per farti capire che non interessi a Riccardo?”, si legge sulla pagina social ufficiale di Uomini e Donne.



E ancora: “Non ce la si fa proprio più a vedere questi due buffoni al centro studio a parlare del nulla. Adesso sta fintona parla anche con la voce rotta .Mi stano antipatici entrambi, lui che finge interesse per stare lì al centro e lei che cerca di imitare in tutto e per tutto Ida Almeno Ida era pure bella, lei quando apre quella bocca”.

Leggi anche: “Lui, nell’intimità…”. Riccardo Guarnieri, la dama Gloria lo spiffera a tutti: bomba a UeD





Uomini e Donne, segnalazione su Riccardo Guarnieri e una 21enne



Anche Gianni Sperti nei giorni scorsi non aveva usato toni morbidi. “Io sono un po’ stanco di rivedere sempre la stessa scena. Lui fa sempre così. Tu uscivi con un altro e lui esprime i propri sentimenti. Siccome sono sicuro che tu non sia scema, penso che anche a te piaccia questo giochetto di stare al centro dello studio per litigare di sciocchezze. Non avete vent’anni e non ci vuole tanto tempo se tra voi c’è amore. Questo tira e molla mi ha scocciato”.



Ed ha scocciato un po’ tutti mentre arrivano segnalazioni su Riccardo. A portare tutto a galla è stata Gloria. rivelando che le sono arrivati gli screenshot di alcuni messaggi social che il cavaliere si sarebbe scambiato con una giovane ragazza di soli 21 anni (lui che di anni he ha 43). Messaggi che non ci sono stati. Ma, secondo gli spoiler che arrivano da Lorenzo Pugnaloni, il contenuto di tali messaggi non sarebbero compromettenti.



Così mentre Gloria sembra sopportare sempre meno Riccardo. “È una persona che dà tutto per scontato. Non è il mancato buongiorno il problema. Quando usciamo stiamo molto bene insieme mentre quando siamo lontani vorrei sentire anche al telefono questa passione. Non ha una parola dolce, un pensiero dolce quando siamo distanti. Da donna, mi farebbero piacere delle attenzioni più calorose”.