“Che figura di me…”. UeD, lite e imbarazzo in studio: “E pensare che sono qui per te”

Caos totale nello studio di Uomini e Donne. Va in scena una litigata clamorosa tra il cavaliere Biagio Di Maro e la dama Carla che lo accusa di essere uscito contemporaneamente con lei e con un’altra dama, Clea. Nella puntata del 31 gennaio, quella in cui entra per la prima volta in studio la nuova tronista Nicole Santinelli, succede davvero di tutto. E allora conviene riavvolgere il nastro per capire cosa è realmente accaduto.

Come è stato rivelato dalle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, “Uominiedonneclassicoeover”, il protagonista indiscusso della puntata è il cavaliere Biagio Di Maro. Si siede al centro dello studio e Maria De Filippi racconta di una serata che il cavaliere ha passato insieme alla dama. Biagio viene a sapere dalla dama che le vengono inviati dei messaggi da un altro uomo con cui aveva una relazione in precedenza e non vuole che si sappia della serata che hanno passato insieme perché c’è ancora quest’uomo.

UeD, lite clamorosa in studi tra Biagio Di Maro e Carla

A quel punto Biagio Di Maro prende il numero di un’altra dama, Clea. Nel frattempo il cavaliere non vuole lo stesso albergo di Carla e quest’ultima suppone che l’uomo sia in una stanza d’albergo con Clea. Allora va a bussare nella stanza di Biagio, ma non trova Clea e la chiama al telefono. Di Maro pensa che Carla abbia ancora una storia con l’ex, Carla scopre che il cavaliere sente Clea da una settimana. “Non sapevi come liquidarmi quando hai visto Clea e hai tirato in ballo il mio ex fidanzato con cui è tutto finito da tre anni”, sbotta Carla appena arriva in studio e si scaglia contro Biagio Di Maro

“Quando ho parlato del tuo ex, Clea non era ancora arrivata”, replica il cavaliere che viene smentito dalla stessa Clea. “Hai fatto una figura di m***a. Io ero venuta per te”, sbotta ancora Carla. “Non hai dato valore ad una bella serata perché durante il tempo in cui ti ho frequentata non ho accettato i numeri di nessun’altra”, prova a difendersi Biagio. Ma la dama Carla è un fiume in piena e ottiene il sostegno degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Quando Carla mette piede in studio, prende a schiaffi Biagio chiamandolo con l’appellativo “cog*ione”. La dama, così, racconta quello che è successo con Biagio. Carla, furiosa con Biagio Di Maro, in piena notte, ha telefonato più volte a Cloa che afferma di essersi spaventata molto nel ricevere tutte quelle telefonate in piena notte. Carla non nasconde la propria delusione nei confronti di Biagio con cui si scatena una durissima lite al centro dello studio.