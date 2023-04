“Fa sponsorizzazioni e ha un manager”. Fuori da UeD l’accusa è pesantissima. Cosa ha svelato Barbara De Santi

Negli ultimi giorni Armando Incarnato è stato difeso da una ex storica dama di Uomini e Donne. Si tratta di Barbara De Santi che si è schierata dalla parte del cavaliere napoletano. Infatti Aurora Tropea, altra protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, ha anche dichiarato che, da quanto lei sai, Armando Incarnato ha un manager, che sta cercando in tutti i modi di ‘piazzarlo‘ in televisione. Il 45enne napoletano starebbe dunque cercando soltanto visibilità a Uomini e Donne.

Barbara De Santi ha fatto sapere di credere al cavaliere e che avrebbe reagito come lui se l’avessero accusata di cose non vere. Anche se non fa più parte del cast di Uomini e Donne, la De Santi continua a fornire opinioni su quanto accade in studio e per tanti fan del programma è un punto di riferimento. “Mi avete chiesto in tanti se sto dalla parte di Armando o di Aurora. Ora che ho visto la puntata, posso dire che sto assolutamente dalla parte di Armando – ha detto -. Lui mi ricorda me quando venivano dette cose non vere e che non avevo fatto”.

UeD, Barbara De Santi al veleno contro Ida Platano

“Chi ha qualcosa da nascondere, invece, rimane sulle sue e non si scalda così tanto”, ha proseguito l’ex dama del Trono Over sui social network. Io credo a lui, dice la verità”. Nel difendere Armando Incarnato, Barbara De Santi ha attaccato Ida Platano: infatti ci ha tenuto a ricordargli che una delle sue più care amiche sarebbe in cima alla lista di chi meriterebbe di essere criticato. “Armando io ti ho difeso, ma come dice Gianni anche tu hai detto queste cose ad altri”, ha spiegato la maestra nello sfogo social che i fan hanno immediatamente intercettato.

“Mi chiedo perché hai colpito tutti (me compresa) e non la tua amica Ida Platano che, tra sponsorizzazioni e manager che la gestisce, è in cima alla classifica“, ha scritto Barbara De Santi in una storia Instagram che i fan di Uomini e donne hanno subito notato. Insomma pare che l’ex dama abbia ancora qualcosa da recriminare nei confronti di Ida Platano che nei mesi scorsi ha lasciato lo studio per vivere la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza.

Prima che Barbara De Santi prendesse di mira Ida Platano sui social, la dama bresciana era tornata al centro del gossip per una chiacchiera che sarebbe già stata smentita. Infatti sarebbero circolate voci di una presunta crisi proprio con Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo ha allarmato i fan quando si è mostrato sul lettino di un ospedale con una flebo attaccata al braccio. Dopo circa 24 ore, il cavaliere è tornato sul web e ha spiegato: “Ho trascorso una giornata al Pronto Soccorso e ho fatto tutte le analisi. Diciamo che ho il cuore un po’ ballerino, ma adesso mi sono ripreso”.