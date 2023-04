Alessandro Vicinanza ha spaventato tutti i suoi fan nelle ultime ore. L’ex cavaliere di UeD e fidanzato di Ida Platano è tornato al centro dell’attenzione per aver condiviso su Instagram delle immagini dall’ospedale. Tra le Storie si è fatto vedere con la flebo attaccata al braccio, senza spiegare il motivo del ricovero. Non solo. È poi “sparito” per un giorno intero, ragione per cui i fan hanno iniziato a preoccuparsi ancora di più.

Poi Alessandro Vicinanza si è rifatto vivo per aggiornare i follower, ma Ida Platano? Anche su di lei si sono tanto interrogati, questo perché la ex dama, da sempre attivissima sui social, non si è esposta sulla questione ospedale. Ha pubblicato Storie in quelle ore ma tutte su di lei e il suo lavoro da parrucchiera.

Leggi anche: “Vieni via con me”. UeD, mai scelta fu più romantica: tutto lo studio commosso





Alessandro Vicinanza dopo l’ospedale: cosa è successo e come sta

Dopo 24 ore di silenzio, comunque, Alessandro Vicinanza è tornato su Instagram: “Buongiorno. Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me. Ho passato una giornata in ospedale, ho fatto tutte le analisi“, ha spiegato nel video col quale è riapparso sui social dopo il malore.

Quindi la spiegazione su cosa gli è successo e che lo ha costretto a raggiungere il pronto soccorso della sua città: “Diciamo che ho il cuore un po’ ballerino, ma mi sono ripreso”, ha raccontato l’ex cavaliere del Trono Over di UeD per poi rincuorare le persone che si erano preoccupate per lui.

“Tutto a posto”, ha detto ancora riprendendosi al bar mentre faceva colazione. Ma ancora da solo, senza Ida Platano al suo fianco (almeno in questa ultima Storia). Sì, perché i più attenti hanno notato che è circa una settimana che i due non si fanno più vedere insieme. Segno che c’è qualcosa che non va? I fan aspettano risposte.