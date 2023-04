Attacchi molto duri sono stati sferrati nei confronti di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Loro stanno ormai insieme da diverso tempo e hanno lasciato Uomini e Donne per godersi al massimo la vita quotidiana di coppia. Si sono concessi dei viaggi insieme come quello fatto negli Stati Uniti e in questi giorni sono nuovamente partiti in vacanza all’estero per celebrare al meglio una ricorrenza importantissima di lei. Infatti, il 30 marzo scorso ha festeggiato col partner i suoi primi 40 anni.

Eppure non tutti hanno reagito con entusiasmo a questa notizia relativa ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza. C’è chi non sia convinto al 100% di questa relazione sentimentale e alcuni utenti hanno sottolineato un aspetto molto importante, legato all’ex dama e cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Non sappiamo se ora se la sentiranno di replicare ad un’accusa molto forte nei loro confronti o se continueranno a vivere serenamente, senza alimentare polemiche.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, arrivano critiche

Nonostante Ida Platano e Alessandro Vicinanza dimostrino pubblicamente il loro grande amore, in molti non credono affatto a questo rapporto amoroso. L’ultimo viaggio romantico nella capitale francese Parigi non ha colpito tutti i loro follower. Infatti, come ha riferito il sito Blastingnews, sono stati postati sul web diversi commenti contro l’ex di Riccardo Guarnieri. Ci sono molte perplessità e probabilmente loro non sanno più cosa fare, pur di convincere i più scettici a ricredersi e a fidarsi dei sentimenti. Quindi, c’è chi pensa di essere proprio preso in giro.

Queste le reazioni più dure contro Ida e Alessandro: “A me non arriva tutto l’amore che dicono di provare e che vogliono mostrare“, “Questa è solo ostentazione“, “Loro vogliono autoconvincersi a tutti i costi”. Quindi, per questi hater ci sarebbe della falsità dietro questi comportamenti. Si sono ripresi infatti mentre consumavano pranzi e cene romantici, oppure mentre si erano appena svegliati dopo aver trascorso la notte insieme a letto. Ma niente, c’è sempre chi ritiene che non ci sia vero amore.

Recentemente Ida Platano ha annunciato di voler procedere per vie legali, dopo gli attacchi subiti: “A me potete dire di tutto, ma dovete lasciar stare mio figlio. Ma cosa vi interessa di dove sta e con chi? Non vi dovete permettere di parlare di lui. Adesso basta, io non sto zitta. Vi denuncio, non ne posso più”. E ora non sappiamo se interverrà ancora.