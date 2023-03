Uomini e Donne, Ida Platano perde la testa. Nella giornata di ieri la dama bresciana si è resa protagonista di un durissimo botta e risposta. Non è la prima volta che succede anzi, Ida viene spesso attaccata per i motivi più disparati come quando ha voluto ricordare Maurizio Costanzo con una foto sul suo profilo Instagram. Insulti piovuti senza una ragione che avevano fatto arrabbiare non poco i fan della dama. “Non seguo Ida ma leggere commenti così offensivi è veramente vergognoso”, scrive un utente.



E ancora: “Può non esservi simpatica ma è stata rispettosa ed empatica. Avrebbe potuto continuare a fare storie relative alla sua vita ed alle sue giornate, come molti hanno fatto ma si è chiusa in un silenzio rispettoso. Smettetela di offendere e di essere cattivi ché la vita è un attimo”. Nei giorni scorsi di Ida si è parlato per il suo rapporto con Alessandro Vicinanza, l’uomo con il quale ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne.

Leggi anche: “Hanno deciso così”. Ida Platano e Alessandro, cosa succede tra loro dopo Uomini e Donne





Uomini e Donne, Ida Platano stanca degli hater: “Ora denuncio”



Durante una recente intervista al magazine del programma sono entrati nei dettagli del loro legame, riferendo anche particolari notturni. “Si dorme bene, ma lei parla nel sonno, un pochino sì. Cosa dice? Niente di comprensibile”. E Ida ha prontamente risposto: “Lui prende tutto il letto e parla ogni tanto nel sonno“. Poi hanno confermato di essere passionali in modo implicito. Sui loro stili di vita Alessandro ha esordito, dicendo: “Preferisco tornare presto a casa”.



E Ida ha aggiunto: “Guardiamo i film ma soprattutto meditiamo”. Lui ha successivamente detto: “C’è la televisione accesa, un po’ di zapping e crolliamo”. Insomma, una vita di coppia normalissima rovinata dagli hater. La sera del 14 marzo, infatti, sul profilo di Ida sono apparse alcune storie in cui la stessa replicava ad una pesante offesa che una utente le aveva appena scritto in direct.



“Dove lo hai buttato il povero Samuele? Sei una madre di m… Salti da un letto all’altro, lo lasci solo come un cane abbandonato”. Parole che hanno fatto imbestialire Ida Platano: “A me potete dire di tutto, ma dovete lasciar stare mio figlio. Ma cosa vi interessa di dove sta e con chi? Non vi dovete permettere di parlare di lui. Adesso basta, io non sto zitta. Vi denuncio, non ne posso più”.