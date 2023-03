Prosegue benissimo la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i due sono da mesi ormai usciti da Uomini e Donne e continuano la loro love story a distanza. I due infatti si dividono fra Brescia e Napoli e riescono solitamente ad incontrarsi soltanto nei weekend a causa dei loro lavori. L’ex dama siciliana lavora come parrucchiera a Brescia, mentre Alessandro lavora come titolare di un’azienda che si occupa di addobbi floreali a Salerno.

In queste settimane pare però che Ida Platano e Alessandro Vicinanza stiano facendo delle prove di convivenza. Ida proprio in questi giorni ha condiviso in particolare una storia Instagram in cui riprende una scalinata con delle scritte rosse sull’amore e dunque pare sia stata a Napoli. Anche l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha raggiunto la fidanzata a Brescia ed ha trascorso diversi giorni insieme a lei. Dunque pare ci siano delle novità molto belle in arrivo per la coppia.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: il desiderio di vivere insieme

I due ex partecipanti di Uomini e Donne potrebbero infatti ben presto prendere casa insieme. Sono stati proprio loro ad ammettere di star facendo delle ricerche per trovare una casa a Roma così da poter vivere finalmente insieme. Ciò ci fa dedurre che la relazione tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele, al contrario di quanto affermato più volte da Riccardo Guarnieri, ex di Ida.

Ricordiamo infatti che circa un mesetto fa è andata in onda la puntata di Uomini e Donne che ha visto ospiti proprio Ida ed Alessandro, protagonisti di uno scontro ad altissimi toni, sfociato quasi in una rissa, proprio con Riccardo. Ida Platano e Riccardo sono stati per tanto puntate a centro studio per parlare della loro relazione di continui tira e molla, fino a quando l’ex dama del programma è riuscita a mettere un punto alla storia ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme ad Alessandro Vicinanza, con il quale appare molto più felice e serena.

Girano inoltre numerose voci sulla possibilità che Ida Platano decida di avere un secondo figlio proprio insieme ad Alessandro Vicinanza. L’ex di Riccardo Guarnieri ha già un figlio, ovvero Samuele, nato da una precedente relazione. Proprio in questi giorni Ida ha pubblicato nelle sue storie Instagram questo messaggio: “Ogni bambino è un diverso tipo di fiore e tutti insieme rendono questo mondo un bellissimo giardino”.