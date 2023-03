Dopo Uomini e Donne Ida Platano ed Alessandro Vicinanza stanno continuando la loro relazione sentimentale, nonostante le malelingue mettano in dubbio la veridicità del loro rapporto. In più di un’occasione si sono fatti vedere molto felici sul social network Instagram, infatti si sono anche concessi una spettacolare vacanza negli Stati Uniti, nella città di Miami. Ora a Uomini e Donne Magazine sono entrati nei dettagli del loro legame, riferendo anche particolari notturni.

Quindi, ora siamo venuti a conoscenza di ciò che succede tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza quando cala la notte. Hanno ovviamente anche deciso di scherzarci su, ma sono usciti fuori aneddoti sui momenti più privati vissuti dalla coppia. Non hanno nascosto niente e ora i loro fan sono al settimo cielo e sempre più convinti che la loro liaison amorosa possa proseguire a lungo. E hanno rispedito al mittente tutti quei rumor, che davano i due ex volti del dating show di Canale 5 in procinto di lasciarsi.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, cosa succede la notte

Ida Platano ha innanzitutto ascoltato le dichiarazioni di Alessandro Vicinanza, che ha svelato retroscena inaspettati sul conto dell’ex dama di UeD, che nel cuore della notte si comporterebbe in maniera inusuale. A Uomini e Donne Magazine lui ha infatti esclamato: “Si dorme bene, ma lei parla nel sonno, un pochino sì. Cosa dice? Niente di comprensibile”. Ma la donna ha prontamente risposto: “Lui prende tutto il letto e parla ogni tanto nel sonno“. Poi hanno confermato di essere passionali in modo implicito.

Sui loro stili di vita Alessandro ha esordito, dicendo: “Preferisco tornare presto a casa”. E Ida ha aggiunto: “Guardiamo i film ma soprattutto meditiamo“. Lui ha successivamente detto: “C’è la televisione accesa, un po’ di zapping e crolliamo”. Ovviamente ci stavano scherzando su, infatti hanno fatto intuire che ci sia molto amore ma soprattutto passione nella coppia. Ma allo stato attuale non ci sarebbero ancora le condizioni per andare a convivere, infatti quasi sempre è lui a raggiungere la città natale di Ida, Brescia, per trascorrere insieme la notte.

Infine, Ida ha raccontato ancora al magazine della trasmissione Mediaset: “Ci dicono che siamo belli, dicono che ho fatto bene a scegliere lui come lui ha fatto bene a scegliere me”. Intoppi non ce ne sarebbero affatto fino a questo momento, a dispetto di tutte le voci uscite nel recente passato.