Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: le voci di crisi soffiate la scorsa settimana ora trovano le riposta definitiva. Alle relazione tra la dama di Brescia e il cavaliere in pochi avevano creduto, tra i primi a dubitare Riccardo Guarnieri. “Ci è voluto del tempo – ha confessato Guarnieri a Uomini e Donne Magazine – per metabolizzare ciò che è successo con Ida: se l’ultima volta che è venuta in studio non l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare”.



“Sono lo stesso Riccardo che, anni fa, è entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo. Il mio buon proposito è sempre lo stesso: riprovare i sentimenti che ho scoperto per la prima volta con Ida, e per i quali la ringrazierò sempre, nella speranza che stavolta le cose vadano in maniera diversa. Vorrei non ritrovarmi qui, ancora single, tra un anno ad avere il medesimo”.

Leggi anche: “Aveva ragione Riccardo”. UeD: Ida Platano e Alessandro, si scopre tutto. L’ex dama confessa





Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: nessuna crisi



E ancora: “”Le cose con Ida si sono definite mesi fa, quando mi ha detto di non sentire più nulla: è da quel momento che, pur avendola di fronte, mi sono sentito libero. Già allora avevamo preso strade differenti. Sui social sono ancora bloccato da Ida anche se, appena è uscita dal programma, in molti mi inviavano video o immagini in cui era con Alessandro”.



“Fortunatamente la cosa è andata scemando con il tempo, non mi piace che le persone facciano paragoni. Seppure ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo “guerriero”, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio”. Parole che non erano certo passate inosservata e che né Ida, ne Alessandro avevano commentato.



A loro, del resto, sembra non interessare. Tra la coppia di Uomini e Donne formata da Alessandro Vicinanza e Ida Platano non c’è crisi. Hanno trascorso infatti il weekend “tra passeggiate romantiche e cenette a base di sushi. Questa mattina poi ha regalato al fidanzato un dolce risveglio, portandogli il caffè, il tutto immortalato su Instagram Stories”.