Uomini e Donne, acque agitate per Alessandro Vicinanza e Ida Platano: il messaggio della dama sembra non lasciare spazio a dubbi. Solo quindici giorni fa la coppia era stata in studio protagonista, tra le altre cose, di un feroce scontro con Riccardo Guarnieri. Accuse pesantissime quelle di Riccardo che avevano trovato però la risposta di Alessandro Vicinanza: “Farmi chiamare immaturo da uno che abita ancora con sua madre non lo accetto. Gloria se n’è andata? Ha fatto bene. Non ti permettere di nominare più la mia compagna e di giudicare il suo ruolo di madre sui giornali”.



“Ora ti prendo a calci in cu*o”, la risposta di Guarnieri frenato subito da Maria de Filippi. In gioco, poi, era entrata Ida Platano: “Manchi di rispetto a me, al mio compagno e a mio figlio”. Poi l’acuto vergognoso di Riccardo: “Tu sei il mio scarto, vergognati, hai sputato su 5 anni di storia, vergognati”. Ida non ci ha visto più, si è alzata e faccia a faccia con il suo ex gli ha urlato contro: “Hai cattiveria e rancore represso. Non sei risolto! Non mi nominare più. Poveraccio a chi? Guardati, irrisolto, sei irrisolto e non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo”.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano in crisi?



Riccardo, nei giorni scorsi, aveva usato parole sibilline per Ida Platano: aveva confessato tutti a Gianni Sperti che ne aveva raccolto parole e lacrime. Riccardo Guarnieri non smette di pensare a Ida Platano. “A volte piango. Mi capita di emozionarmi per quello che ho vissuto, che è stato bellissimo”. Gianni Sperti si era chiesto se fosse normale piangere ancora ripensando ad un amore passato, soprattutto se l’altra persona si è rifatta una vita.



Guarnieri non si era scomposto e aveva replicato: “Spiace per come è andata, pazienza”. Ora però si apre uno spiraglio. Perché girano voci che parlano di Ida e Alessandro in crisi a distanza di tre mesi dalla loro uscita dallo studio di Uomini e Donne. Da un un un po’ di giorni, la coppia Ida-Alessandro ha fatto perdere le loro tracce sui social: i due non si mostrano più insieme come accadeva fino a qualche settimana fa.



Ieri, Ida Platano ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto con un post contenente una frecciatina che lascerebbe ipotizzare una possibile crisi in corso con il suo Alessandro. “Deludiamoci con rispetto”, è la frase scritta dall’ex dama di Uomini e donne tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram. Parole che secondo molti non hanno bisogno di interpretazioni.