“Lo hai detto a tutte…”. Barbara De Santi di UeD torna all’attacco: così ‘sbugiarda’ Gemma Galgani

Non finiscono gli attacchi nei confronti di Gemma Galgani, che ha iniziato da pochi giorni la nuova avventura a ‘Uomini e Donne’. Dopo essersi rifatta il seno ed aver già ricevuto un due di picche clamoroso dal nuovo cavaliere Kerry, gli insulti arrivano anche dall’esterno del programma di Maria De Filippi. E ora c’è un’ex dama dal dente avvelenato che ha puntato il dito contro la piemontese per alcune sue esternazioni, fatte all’epoca dei fatti. E non mancheranno polemiche nei prossimi giorni.

Tina Cipollari pungola la dama che a suo dire, con il “nuovo” prosperoso davanzale “sembra Cicciolina”. “Stessa espressione – rincara la storica opinionista della De Filippi -. Ti andrà male in amore, ma magari qualche produttore di film p***o ti chiama”. In ballo ci sarebbero anche le punturine alle labbra, per renderle più gonfie. “Ti dice male quest’anno – l’ha “battezzata” ancora la Cipollari -. Nonostante la ristrutturazione era meglio quando eri com’eri”. Tina non le ha mandate a dire al pari dell’altro opinionista Gianni Sperti.

A voler criticare aspramente Gemma Galgani ci ha pensato un’ex protagonista del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, che le ha ricordato che lei aveva sempre detto di essere non favorevole ai ritocchini estetici. Ma ora ha praticamente smentito se stessa. Attraverso il social network Instagram e in particolare alcune stories, l’ex dama ha contestato duramente il suo nuovo atteggiamento e ha deciso di commentare in maniera assolutamente negativa questa decisione assunta dalla torinese.





A parlare è stata Barbara De Santi, che sul social network ha detto a proposito di Gemma Galgani: “Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato così dalla mia nascita”. Vedremo se Gemma vorrà rispondere per le rime a queste accuse o se preferirà restare in silenzio.

Tina Cipollari aveva attaccato così Gemma Galgani nell’esordio di ‘UeD’: “Chissà magari il prossimo anno si rifarà pure i glutei. La trovo davvero una donna ridicola. E’ piena di contraddizioni. Non saranno certo due protesi di silicone a renderla più affascinante agli occhi dei corteggiatori. Con che coraggio pensa di essere adesso bellissima dopo i ritocchini…Che donna superficiale”.