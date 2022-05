“Ti manderei a ca***e”. Licia Nunez e Clemente Russo, il momento della pesca finisce malissimo

Clemente Russo e Licia Nunez, accesa discussione all’Isola dei Famosi. Ormai i nervi sono tesissimi in Honduras. Nel reality condotto da Ilary Blasi non passa giorno che non scoppi qualche discussione o duro faccia a faccia tra i naufraghi. Addirittura uno scontro ha coinvolto pure la conduttrice che ha avuto un battibecco con Alvin. Non solo. Nelle ultime ore il pubblico è preoccupato per le condizioni di salute di Blind e Guendalina Tavassi, in infermeria per degli accertamenti.

In ogni caso nelle ultime ore sta facendo discutere quello che è avvenuto tra Clemente Russo e Licia Nunez, protagonisti di un piccante botta e risposta. Durante il quale, che ve lo diciamo a fare, sono volate parole grosse. Intanto a scontrarsi al televoto saranno in quattro: Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Marco Cucolo e Maria Laura De Vitis. E secondo i sondaggi sarebbe proprio quest’ultima a rischiare parecchio: l’influencer classe ’98 ha ricevuto addirittura il 49% dei voti, seguita da Lory (23%), Marco (18%) e Edoardo (9%).





Clemente e Licia, lite furiosa su Playa Sgamada

Ma cosa è successo tra Clemente Russo e Licia Nunez? I due stanno su Playa Sgamada, dunque ad un passo dal tornare a casa. Ebbene, mentre il pugile stava pescando Estefania e Nina gli si sono avvicinate per trasmettergli ‘energia positiva’. Ma Clemente non è apparso particolarmente contento del loro arrivo: “Tifate in silenzio. Tante volte si va a pesca anche per rilassarsi, senza nessuno che dà fastidio. Però va bene potete starci, l’importante è che state in silenzio”.

A questo punto Licia Nunez ha risposto a Clemente Russo con una battuta che voleva essere ironica, ma chissà se è stata compresa: “Se non avessi capito il tuo modo di scherzare, ti manderei a ca*are in maniera indecente“. Insomma, una frase non proprio amichevole, vi pare?

D’altronde non è certo la prima volta che Clemente Russo finisce nel mezzo di una discussione. Lui e la moglie Laura Maddaloni sono stati già protagonisti di un durissimo scontro con Nicolas Vaporidis. Il pugile aveva provocato l’attore dicendogli “ti faccio un cu** così”, poi Laura aveva addirittura tirato in ballo possibili azioni legali. Sostenendo che Nicolas le avesse messo le mani addosso. Accuse respinte al mittente da Vaporidis. Ma intanto l’atmosfera resta elettrica sull’Isola.

