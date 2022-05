Nonostante inizialmente Nicolas Vaporidis non abbia iniziato egregiamente l‘Isola dei Famosi, a causa di qualche battibecco di troppo con Floriana Secondi, piano piano si è creato il suo spazio e sta riuscendo a creare dinamiche interessanti. In queste ore è uscita fuori una notizia sensazionale e per certi versi inaspettata. Ovviamente bisognerà capire se confermerà questi buoni propositi, ma l’ultima novità è pazzesca e apre a scenari decisamente interessanti e imprevedibili fino a poco fa.

Proprio poche ore fa Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi è finito nella bufera. Come riportato dal sito Funweek, ad essere contestata è stata la frase di Nicolas Vaporidis che, appunto, guardando pesci, conchiglioni e ricci di mare ha proposto di buttarli di nuovo in mare. Un’idea che ha fatto arrabbiare il pubblico social, come dimostrano alcuni tweet, ma anche gli stessi compagni di avventura. Carmen Di Pietro e Lory Del Santo sono sembrate le più scandalizzate da quella che in realtà era solo una battuta.





Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è il preferito del pubblico

Come riportato dal sito BlogTivvu, all’Isola dei Famosi sembra che ormai tutti gli altri abbiano molta fatica a competere con Nicolas Vaporidis. Infatti, sono usciti fuori dei dati molto interessanti riguardanti il concorrente del programma di Canale 5. In queste ore è stato diffuso un importante sondaggio inerente i naufraghi presenti in Honduras e l’attore del film Notte prima degli esami è riuscito a sbaragliare senza problemi la concorrenza. Un risultato comunque clamoroso, vista la differenza con gli altri.

Quindi, Nicolas Vaporidis è stato eletto come il preferito dell’Isola dei Famosi dal pubblico che ha partecipato al sondaggio di Reality House. L’attore ha collezionato il 29% delle preferenze, mentre in seconda e terza posizione si sono piazzate Licia Nunez e Guendalina Tavassicon il 13 e l’11%. A seguire Marco Cucolo, Carmen Di Pietro, Nick dei Cugini di Campagna, Marialaura De Vitis, Edoardo Tavassi, Alessandro Iannoni, Lory Del Santo, Laura Maddaloni, Mercedesz Henger, Estefania Bernal, Blind, Clemente Russo, Fabrizia Santarelli e Roger Balduino.

All’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sembrano affiatati e complici, trascorrono la maggior parte del tempo a Cayo Cochinos, in Honduras, l’uno accanto all’altro. Parlano di loro, si conoscono meglio, ma pure delle strategie da seguire al reality. In acqua scherzano tanto e a questo punto in molti sono in attesa del loro primo bacio.

