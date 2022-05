Guendalina Tavassi, dopo lil malore sull’Isola dei Famosi, le condizioni di salute della naufraga. Parla il fidanzato dopo un momento di preoccupazione vissuto durante la striscia del daytime dell’Isola dei Famosi, ovvero quando è arrivata una rivelazione: Blind e Guendalina Tavassi sono assenti “per accertamenti medici”.

L’assenza di Guendalina Tavassi ha colto di sorpresa il pubblico. Sull’Isola dei Famosi, l’assenza dei naufraghi ha certamente suscitato non poche preoccupazioni. La notizia del malore di Guendalina Tavassi oggi va incontro a qualche dettaglio in più. A parlare è stato il fidanzato della naufraga che ha voluto rassicurare quanti sui social hanno posto domande sulle condizioni di salute dell’ex gieffina.





“Sono stato avvisato ma nulla di grave…”, sono le parole del fidanzato di Guendalina Tavassi che hanno finalmente fatto tirare qualche sospiro di sollievo ai fan dopo alcuni giorni dal malore: “Speriamo che tra qualche giorno si riprenda…”, ha aggiunto la dolce metà della naufraga. (Guendalina Tavassi, denuncia choc).

Una situazione sotto controllo per Guendalina Tavassi e Blind, dunque, proprio come ha rassicurato la stessa padrona di casa, Ilary Blasi. Eppure sono in molti a chiedersi non solo quando si avrà modo di vedere i due naufraghi rientrare in gioco, ma anche i motivi specifici che hanno richiesto l’intervento degli infermieri.

Oltre Guendalina Tavassi anche Blind in infermeria: “Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea. Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere”, ha detto l’inviato dell’Isola.

