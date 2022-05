All’Isola dei Famosi i problemi di salute sono all’ordine del giorno. Il caldo, l fame, la stanchezza, i moschitos condizionano la vita dei naufraghi. Ne sanno qualcosa Blind che, da diverso tempo si trova in infermeria, e Guendalina Tavassi. “Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea – ha spiegato l’inviato Alvin a Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 9 maggio dell’Isola dei Famosi.

“Niente di grave – ha aggiunto Alvin – ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere”. Ora a doversi sottoporre alle cure dei medici è l’ex gieffina Guendalina Tavassi. Infatti durante la striscia del daytime dell’Isola dei Famosi è arrivata una rivelazione: Blind e Guendalina sono assenti “per accertamenti medici”.





Nel dettaglio dapprima è stata focalizzata l’attenzione su Playa Sgamada dove Fabrizia Santarelli esprime la sua opinione su MariaLaura De Vitis, parlando con Estefania Bernal. Le due si confrontano sulla propensione dell’ex di Paolo Brosio di avviare una specie di conoscenza con Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.

Estefania Bernal non ha avuto modo di assistere all’avvicinamento tra i due, in quanto quando sono approdate le tre nuove concorrenti in Honduras lei già si trovava su Playa Sgamada. Tenendo conto delle perplessità di Fabrizia Santarelli, la modella ammette che non riuscirebbe mai a stare a fianco a una persona che non le piace. In sostanza le due naufraghe danno così per scontato che MariaLaura De Vitis non sia davvero interessata ad Alessandro Iannoni.

Poi si è parlato di Guendalina Tavassi che è dovuta andare in infermeria. Se dell’assenza di Blind già si sapeva qualcosa dalle precedenti puntate, l’assenza di Guendalina Tavassi ha colto di sorpresa il pubblico. Non ci sono altre notizi sullo stato di salute dell’ex gieffina. Quello che è certo è il fatto che è stato richiesto l’intervento dei medici. Per aver ulteriori informazioni bisognerà attendere qualche ora il motivo per cui si è recata in infermeria ed è ricorsa alle cure dei medici.

