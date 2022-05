“Sarò vestita così”. Flora Canto, due abiti top per le nozze con Enrico Brignano: le foto in anteprima

Flora Canto pronta a convolare a nozze con Enrico Brignano. Inizia il conto alla rovescia per la coppia Vip. Tra poco più di due mesi la showgirl si presenterà all’altare in abito da sposa. Un evento tanto atteso che coronerà un altro sogno. E nell’attesa, i dettagli condivisi sui social arricchiscono le aspettative.

Enrico Brignano e Flora Canto diventeranno marito e moglie il prossimo 30 luglio. Una cerimonia da festeggiare insieme sul litorale romano al cospetto di ben 150 invitati. Un giorno tanto atteso da entrambi dopo 9 lunghi anni di relazione e la nascita di due figli, Martina e Niccolò. E i festeggiamenti non potevano che avvenire in una località marittima: “Il mare è il nostro elemento del cuore“, spiega la showgirl.





Tanta la gioia anche nel cuore dei fan, che oggi ricevono una sorpresa gradita da parte della futura sposa. Flora Canto infatti ha così deciso di convidere sul social le immagini dell’abito bianco e anche molti atri dettagli sulla cerimonia.

Le foto, diffuse anche sul settimanale Gente, sono accompagnate anche da alcune rivelazioni che Flora Canto ha regalato ai lettori del magazine:“Saranno due”, afferma ancora a proposito degli abiti: “Per la cerimonia sarà romantico, semplice bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle. Per la festa avrò un look più sensuale, fasciante e lavorato”. (Enrico Brignano e Flora Canto, l’annuncio).

Flora Canto non sta nella pelle,così lo ammette: “Due look diversi, per contribuire a rendere quel giorno indimenticabile”, sottolinea. Ma i dettagli rivelati riguardano anche i nomi dei testimoni: Enrica, amica di sempre, e Tosca D’Aquino. Per quanto riguarda Enrico Brignano, invece, il fratello Rino, e due amici storici, ovvero Mauro e Andrea. “L’emozione comincia a farsi sentire”, scrive Flora Canto a corredo del post.

