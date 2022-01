Grandi emozioni ed occhi lucidi a “Oggi è un altro giorno”. Nell’ultima puntata di lunedì 10 gennaio Serena Bortone ha ospitato l’attrice Flora Canto. Come molti sanno Flora è la compagna di vita di Enrico Brignano. La coppia si è conosciuta nel 2013 in una spiaggia a Sabaudia, provincia di Latina. Nonostante i 17 anni di differenza la relazione dura da allora e nel frattempo sono nati Martina, 4 anni, e lo scorso 19 luglio Niccolò.

Nel corso della trasmissione la conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui i telespettatori hanno potuto rivivere il momento in cui l’attore comico ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio. Flora confessa candidamente: “Cerco di non guardare perché mi commuove”. La cornice era quella magica dell’Arena di Verona a settembre e per lei fu una sorpresa: “Non sapevo nulla, quella sera avremmo dovuto portare in scena la parodia di Romeo e Giulietta…”.

Altro che Romeo e Giulietta, Enrico Brignano e Flora Canto non vogliono farsi fermare da niente e da nessuno. “Ci sposiamo a luglio? Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo” ammette Flora, che poi aggiunge dettagli sulla cerimonia che si svolgerà in estate.





“Con l’organizzazione sono indietro – spiega Flora Canto – non ho ancora fatto gli inviti e non ho ancora deciso l’abito, ma ho scelto la location”. Su quale sia il luogo prescelto, tuttavia, la fidanzata di Enrico Brignano, preferisce mantenere il segreto. “Dove sarà il matrimonio?” chiede infatti la conduttrice di Oggi è un altro giorno. “Non si può dire”, la pronta risposta dell’attrice 38enne. Poi però Flora qualche dettaglio lo svela eccome.

“Sarà sul mare – ammette Flora Canto – faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana”. Poi l’attrice ripercorre la sua storia con Enrico: “Io ero e sono innamorata della comicità in genere e l’ho conquistato con questa mia filosofia. Quando provavamo il primo spettacolo, ci ammazzavamo dalle risate, questo ha fatto iniziare tutto”. Sul carattere di Brignano rivela: “Non è un depresso, anzi, ma come tutti gli uomini quando si sveglia male ha i suoi momenti no in cui è meglio lasciarlo stare. Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni”.