Ora non ci sono davvero più dubbi: la grande notizia su Enrico Brignano e Flora Canto è praticamente ufficiale. Di questo se ne stava parlando da mesi, ma ora c’è una prova inconfutabile che davvero è una sentenza definitiva. Adesso non resta che aspettare comunicazioni ufficiali da parte della coppia, anche se saranno solamente un’ulteriore conferma che ormai c’è già. Il loro amore è immenso e lo hanno dimostrato in più di una circostanza, pubblicando anche foto meravigliose.

Nel settembre scorso era uscita fuori la news già bella su Enrico Brignano e Floea Canto. Lei, visibilmente emozionata e mostrando l’anello su Instagram, ha condiviso la bella notizia con fan e amici vip che, immediatamente, l’hanno inondata di messaggi di auguri: “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato. Sarà Difficile dimenticare questo giorno. TI AMO”. E ora c’è l’ulteriore news che rende tutto ancora più ufficiale.

Come ha scritto ‘Vanity Fair’ sul suo sito, Enrico Brignano e Flora Canto si sono resi protagonisti di un gesto importante che non lascia dubbi sull’imminente matrimonio. Infatti, stiamo parlando proprio di questo, di nozze ormai ad un passo della coppia vip. Non si tratta di dichiarazioni ufficiali da parte dei due, ma di una prova fondamentale, apparsa sul sito del Comune di Roma. E la foto è ormai diventata virale e i fan stanno già festeggiando, in attesa di ulteriori interessanti dettagli.





Sul sito del comune della città capitolina sono infatti state messe le pubblicazioni di matrimonio. Non è stata stabilita con certezza la data del matrimonio, che ormai è solo una questione di tempo. Ma come vi abbiamo riferito poco fa, entrambi avevano ormai confermato che le loro intenzioni fossero quelle. Anche se inizialmente l’attore sembrava non convinto di questa possibilità. Poi invece ha cambiato idea e ora non si aspetta altro che vederli salire all’altare a stretto giro di posta.

Enrico Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013, quest’ultimo anno della separazione. Poi dal 2014 ha cominciato una relazione sentimentale con Flora Canto e da lei ha avuto la figlia Martina, nata l’11 febbraio del 2017 e il figlio Niccolò, venuto alla luce il 18 luglio dell’anno scorso. La prossima data da cerchiare in rosso sarà quella delle future nozze.