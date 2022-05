Guendalina Tavassi all”Isola dei Famosi’ è indubbiamente una delle protagoniste assolute e chissà se non possa davvero riuscire a raggiungere la finale del reality show. Eppure la situazione in Honduras per lei non è affatto positiva, visto che ha avuto non pochi litigi. Ma ciò che ha raccontato stavolta ha lasciato praticamente sotto choc tutto il pubblico del programma. Nessuno si aspettava che si fosse arrivati addirittura a questo punto, avendo denunciato una quasi aggressione nei suoi confronti.

Ma Guendalina Tavassi all”Isola dei Famosi’ è stata accusata ad esempio di aver detto di avere un solo cocco la sera prima e mangiarne un secondo il giorno dopo. C’è stato uno scontro tra Estefania Bernal e Laura Maddaloni con Guendalina Tavassi. Le hanno anche detto di essere e le hanno dato anche della bugiarda. Lei ha confermato di non aver intenzione di infrangere le regole. E sembra iniziare a risentire della pesantezza del clima sulla spiaggia. Suo fratello Edoardo si è schierato, anche se non davanti a tutti ma consolando la sorella”.





Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi accusa Laura Maddaloni

Il sito ‘Biccy’ ha rivelato alcune importanti affermazioni di Guendalina Tavassi all”Isola dei Famosi Extended’. Innanzitutto, la sorella di Edoardo ha detto: “Lui mi è venuto vicino alla faccia. Poi lei peggio ancora, si è alzata e mi è venuta sotto. Queste cose a me spaventano e non piacciono per nulla. Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?”. E poi ha parlato del tentativo di aggressione fisica e di una maledizione.

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi ha avuto dei litigi con Clemente Russo e Laura Maddaloni e proprio quest’ultima l’avrebbe quasi malmenata, stando al racconto della showgirl: “Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani. Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive. Questa ragazzi è una cosa bruttissima. Poi si è resa conto di avermi maledetto. Così è andata in acqua con Clemente…”. E ha aggiunto altri particolari davvero inaspettati.

Infine, Guendalina Tavassi ha svelato ancora su Laura Maddaloni, come scritto da ‘Biccy’: “si sono detti ‘hai detto all’anm e chi t’è viv, cosa diciamo adesso? cosa può diventare? Cosa ci inventiamo?’. Così poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Avete capito la gravità di questa situazione? Modificano sempre la realtà”.

“È solo colpa sua”. Isola dei Famosi, rivolta contro la naufraga. Roger Balduino spara a zero