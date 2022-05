“È solo colpa sua”. Isola dei Famosi, rivolta contro la naufraga. Roger Balduino spara a zero

Meno di 24 ore alla diretta dell’Isola dei Famosi e atmosfera incandescente. Secondo le previsioni il prossimo naufrago a lasciare il reality sarà Clemente Russo. Il pubblico da casa è stato interpellato attraverso i sondaggi pubblicati da diversi siti e la maggior parte dei telespettatori ha votato a sfavore di Clemente Russo. A quanto riportato dal sito Reality House, infatti, il marito di Laura Maddaloni ha ottenuto solo il 13% di consensi. Raggiungendo il favore di 102 persone. Al primo posto, invece, c’è Nicolas, che si accinge a superare il 50% di consensi, mentre Nick il 38%.



Clemente Russo ha monopolizzato l’attenzione ma non è il solo. C’è anche Lory Del Santo. Lory Del Santo attaccata da Roger Balduino. Il modello, da parte sua, sta vivendo un momento molto complicato da quando, lunedì scorso, è arrivata in Honduras la ex fidanzata Beatriz con la quale ha avuto un lungo faccia a faccia. Una visita che ha scatenato dubbi in Roger.





Lory Del Santo attaccata da Roger Balduino



“Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?”. E ancora: “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era solo quello”.



E ancora: “Lui ieri invece ha detto che mi considerava un’amica speciale dopo che la nostra storia era finita”. È probabile quindi che sia questo il motivo dell’attacco a Lory Del Santo. Tutto è successo durante il day time di oggi quando Lory ha messo un tronco di legno di troppo sul fuoco, facendo perdere la pazienza a tutti i naufraghi.



È finita con Lory Del Santo attaccata da Roger Balduino e non solo. “Basta mettere legna…Ce ne sono già due di tronchi…Se metti altra legna rischi di far bruciare tutto…”, hanno detto in coro. Con Roger che, poco dopo, in confessionale si è lamentato di lei attaccandola sul fatto che Lory vuole sempre avere ragioni ed è causa di divisione sull’Isola.

