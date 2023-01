Nella casa del GF Vip si moltiplicano i gesti negativi dei concorrenti nei confronti di Nikita Pelizon: il più eclatante di questi è stato quello che è costato l’eliminazione a Elenoire Ferruzzi. La concorrente è uscita con il 90% dei voti del pubblico dopo un televoto flash in cui sono state decise le sue sorti. Il tutto è nato dopo un gesto deprecabile dell’ex concorrente: ha sputato dopo il passaggio di Nikita Pelizon in giardino.

Elenoire Ferruzzi si è difesa dicendo che aveva un seme in bocca, ma Alfonso Signorini non le crede: rovo estremamente grave ed inaccettabile dire di una persona che porta iella – il commento di un Signorini furioso – Certe chiacchiere hanno rovinato vita, dire certe cose fa veramente pena”. E ancora: “Sputare al passaggio di una persona in segno di disprezzo. E non venirmi a dire che avevi il seme in bocca perché non ci crede nessuno”.

Leggi anche: “Ma perché lo ha fatto”. GF Vip, il pubblico condanna il gesto di Attilio Romita verso Nikita





GF Vip, Nicole Murgia getta il sale quando passa Nikita Pelizon

Nelle ultime ore si è mosso il legale di Nikita Pelizon che ha preso appunti durante questo periodo e dopo le segnalazioni che sono arrivate riguardo gli atteggiamenti contro l’influencer triestina. Ecco cosa è stato scritto in una delle Instagram stories del profilo di Nikita Pelizon, ora gestito dal suo staff visto che la giovane gieffina è all’interno della casa più spiata d’Italia: “Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi (4 gennaio n.d.r.) alla produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi. Giulia”.

In ordine di tempo l’ultimo gesto negativo nei confronti di Nikita Pelizon è stato messo in atto da Nicole Murgia. Mentre era in cucina con Oriana Marzoli e Luca Onestini, l’influencer le è passata alle spalle e Nicole, che stava utilizzando il sale, se lo è gettato alle spalle come per scacciare la sfortuna. In molti si stanno chiedendo se la produzione prenderà provvedimenti di fronte ad un atteggiamento simile dal momento che c’è il precedente di Elenoire Ferruzzi che ha sputato dopo il passaggio di Nikita Pelizon e l’ha chiamata “sfigata”.

In precedenza lo staff della Pelizon aveva detto: “Va affrontato l’argomento. Visti i tentativi inutili di dialogo e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria”.