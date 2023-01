Adesso la situazione al GF Vip 7 si fa sempre più seria per Nikita Pelizon. A scendere in campo è il suo avvocato, determinato a risolvere la questione in ogni modo. Già nei giorni scorsi il suo staff aveva preannunciato importanti decisioni da prendere, con le vie legali che non erano mai state smentite. E ora siamo vicini ad uno scontro aperto con la produzione del reality show. Il difensore della vippona ha iniziato il suo lavoro e ora si aspettano le eventuali contromosse del programma Mediaset.

Nella casa del GF Vip 7 è successo qualcosa che non è andato bene ai fan di Nikita Pelizon, ma anche al suo avvocato nonché all’intero suo team. Nelle scorse ore ad esempio è stato Attilio Romita a compiere un gesto, che ha indispettito il web. Lui ha detto ad Onestini: “Questa non è una roba mia. Io potrei uscire in qualsiasi momento, non si fa più il TG? Si fa lo stesso. Chiunque deve poterlo fare, è una roba di tutti. Prima di dare il via alla rotazione, e prima di accettare la prima proposta di collaborazione, che è venuta da Nikita, volevo sapere se in qualche modo ti potesse dare fastidio che lei avesse un ruolo di visibilità”.

Leggi anche: “Fermati subito, Nikita”. GF Vip 7, colta sul fatto: il gesto vietato ripreso dalle telecamere





GF Vip 7 e Nikita Pelizon: ora il suo avvocato scende in campo

Alcuni coinquilini del GF Vip 7 di Nikita Pelizon si sono resi artefici di brutti gesti ai danni della ragazza. E il suo avvocato ha preso appunti in tutto questo arco di tempo e ha sicuramente sperato che la produzione potesse correre ai ripari, rimproverando coloro che hanno offeso e attaccato la sua assistita. Ma il legale non sarebbe affatto soddisfatto degli ultimi sviluppi e dunque è stata presa una decisione ufficiale. Non sappiamo che tipo di strascichi possa avere sull’avventura di Nikita, ma la strada è ormai segnata.

Ecco cosa è stato scritto in una delle Instagram stories del profilo di Nikita Pelizon, ora gestito dal suo staff visto che la giovane gieffina è all’interno della casa più spiata d’Italia: “Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi (4 gennaio n.d.r.) alla produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi. Giulia”. E ora bisognerà attendere altre notizie.

In precedenza lo staff della Pelizon aveva detto: “Va affrontato l’argomento. Visti i tentativi inutili di dialogo e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria”.