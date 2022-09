Nell’estate in cui diverse coppie vip si sono dette addio (Francesco Totti e Ilary Blasi su tutte) in più occasioni si sono susseguiti i rumor su una presunta rottura tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Un amore che dura da 35 anni e che 9 anni fa è stato coronato dalla nascita della figlia Maria. Alla fine Carmen Russo è stata costretta a raccontare come stanno le cose e ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla sua situazione sentimentale.

L’occasione è stata un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui a Carmen Russo è stata fatta una domanda precisa sulla presunta crisi con il marito Enzo Paolo Turchi. “Ultimamente si vocifera che ci sia maretta tra di voi”. A quel punto lei ha approfittato di quella domanda per chiarire definitivamente la vicenda personale. “Posso solo smentire”, ha affermato la 62enne showgirl e attrice.

Carmen Russo caduta a BellaMà mentre balla con Pierluigi Diaco

“Ormai sono abituata a queste notizie che escono per sorprendere il pubblico – ha aggiunto Carmen Russo. Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Ovviamente non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”. Carmen Russo è stata ospite venerdì 23 settembre della trasmissione di Rai2 “Bella ma” condotta da Pierluigi Diaco. Dopo essere stata intervistata da una platea di 50 persone, formata da boomer e ragazzi della Generazione Z, ha insegnato il “Tuca Tuca” ai più giovani.

Il brano è passato alla storia per la maliziosa coreografia che vedeva Raffaella Carrà ballare con l’allora giovanissimo Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo che ha cercato di coinvolgere il conduttore Pierluigi Diaco nel ballo. Tutto filava liscio quando all’improvviso è stato tentato un casqué che, però, ha fatto cadere a terra il conduttore e la showgirl. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, nessuno si è fatto male e i due si sono rialzati scatenando l’ilarità dello studio.

Gli ascolti di #BellaMa in dieci secondi: pic.twitter.com/o4XlnxUgsn — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 23, 2022

A fine giugno Carmen Russo ha fatto il suo debutto su YouTube con un video che subito ha spopolato e che ha reso omaggio a una vera e propria icona non solo della musica ma anche della storia italiana. Insieme a Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo ha deciso di realizzare e rendersi protagonista di una versione Tuca Tuca Remix, storico singolo rivoluzionario della celebre Carrà: “Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà”, ha spiega Carmen Russo.

