“Sì, lo possiamo dire”. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, dopo la voce la conferma-bomba

Grossa novità in arrivo per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. A confermarla è l’ex concorrente del ‘GF Vip’, che ha rilasciato un’importante intervista a ‘CasaChi’. Marito e moglie potremmo vederli molto presto nuovamente protagonisti per la gioia dei loro fan. Presumibilmente la partecipazione di lei al reality show di Alfonso Signorini ha attirato l’attenzione di molti e quindi si sarebbe deciso di puntare tutto sulle sue qualità professionali, ma anche su quelle del sempre presente coniuge.

Ma Carmen Russo ha anche colto l’occasione per soffermarsi proprio sul ‘GF Vip’ e in particolare sulla gieffina Manila Nazzaro: “Dopo cinque mesi penso che sia stanca, si hanno le idee confuse là dentro ma lei è una donna dolce, buona e disponibile. Il suo compagno dice che forse si è sbagliato a giudicare forte e determinata Manila, ma non è così. Lì sei disorientato e penso che Manila stia passando un periodo un po’ così, non so bene cosa le stia accadendo. Ha accolto Delia perché l’ha vista in difficoltà”.

Infine, Carmen Russo ha aggiunto ancora sulla compagna di Lorenzo Amoruso: “Si è sempre così quando entra qualcuno, ti senti di andargli incontro. Delia ha preso il mio posto e stanno nello stesso letto. Comunque non so se Katia e Soleil siano sincere con lei, è una grande domanda e non posso risponderti. In quella Casa se non ci fosse Manila, ci sarebbe il caos. Lei sarà anche un po’ eccessiva e ossessiva, ma serve a mantenere tutto”. Poi ha anticipato una news interessante sulla sua persona e su Enzo Paolo.





Carmen Russo ha praticamente confermato le indiscrezioni che circolavano sul loro conto, infatti hanno ricevuto un’offerta lavorativa molto intrigante dall’estero. Si tratterebbe di una trasmissione, che va in onda in Spagna e che è parecchio seguita dal pubblico spagnolo. La ballerina e showgirl ha rivelato: “Sì, vi dico la verità, sono arrivate delle proposte per me ed Enzo dalla Spagna. Non lo so comunque, vedremo. Non mi posso sbilanciare – ha detto a ‘CasaChi’ – senza la mia metà che adesso non è qui con me”.

Sarebbero due le ipotesi in piedi per il futuro di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, ovvero ‘Supervivientes’ (versione iberica de ‘L’Isola dei Famosi’) e il ‘Grande Fratello Vip’ spagnolo. Su quest’ultimo reality l’ex vippona ha affermato: “Ci avevano già chiamato l’anno scorso, ci volevano in coppia e non ci siamo andati. Non era possibile per nostra figlia Maria, preferiamo uno alla volta”.