Enzo Paolo Turchi piange a Oggi è un altro giorno. Ospite insieme alla moglie Carmen Russo di Serena Bortone non è riuscito a trattenere l’emozione. Per la coppia sono stati anni complicati, resi ancora più difficili dalla crisi finanziaria generata dal Covid. A raccontare i dettagli di quella disavventura era stato proprio Enzo Paolo Turchi. “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, raccontava. E aveva poi aveva aggiunto, mandando una stilettata al governo, come non avesse avuto il necessario sostegno dalla Stato.



“Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega Enzo Paolo Turchi– ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso la scuola”. Che sull’argomento era poi tornato. “Questo è successo a noi, come ad altri. Siamo stati chiusi tanto, per due anni. Ringrazio il governo per il credito di imposta del 60%. Il 40 dovevamo metterlo noi e abbiamo le pec precise che lo dimostrano. Il proprietario non ha accettato il credito di imposta”.

Enzo Paolo Turchi piange a Oggi è un altro giorno nel ricordo di Raffaella Carrà



“Una piccola azienda come la nostra non può affrontare due anni di spese”. Da quella disavventura Enzo e Carmen Russo si erano rialzati. Una coppia, loro, a prova di bomba come ha raccontato lui da Serena Bortone. “Per me Carmen è tutto, lei è mamma, amante, figlia, moglie… Senza di lei la mia vita sarebbe stata inutile”, ha assicurato il coreografo. “Ma no, dai”, ha sussurrato la Russo.



E sono state le prime lacrime. Alle quali sono seguite altre quando Enzo ha raccontato dei momenti difficili e del dolore dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà. “Stavo guidando e mi chiama un giornalista che non fu nemmeno carino: mi disse: “Mi dici qualcosa della morte di Raffaella?”. Mi sono fermato con la macchina, ho chiamato Carmen e ho riattaccato. Non mi fregava niente del giornalista”, ha aggiunto.



Poi ha ricordato il momento dell’ultimo saluto a Raffaella. “Sono andato alla camera mortuaria e, quando c’era pochissima gente, mi sono sentito male, proprio fisicamente purtroppo. Mi hanno fatto sedere, la vedevi proprio… Che cosa orrenda, brutta. A nessuno aveva detto niente. Ora penso solo che Raffaella sta in tournè. Se ci penso mi commuovo”.

