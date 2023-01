Alta tensione a Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La loro frequentazione prosegue ed è caratterizzata da alti e bassi anche perché in un primo momento il cavaliere non voleva dare l’esclusiva alla dama per non precludersi ulteriori conoscenze. Poi la situazione è cambiata: i due hanno trascorso insieme il Capodanno ed è evidente che tra loro ci sia attrazione. Ma in studio il cavaliere tarantino è sempre molto cauto negli atteggiamenti e la dama lamenta questo modo di affrontare le cose dal momento che, quando trascorrono del tempo insieme, lui è molto affettuoso e premuroso nei suoi confronti.

Negli ultimi giorni un episodio ha scatenato la gelosia della dama. Si tratta di una serie di screzi avvenuti dopo la sfilata in cui Roberta Di Padua ha provocato Guarnieri. Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui Gloria dice: “Potevi anche dire di no”, riferito alla provocazione. E il cavaliere ha risposto: “E perché dovevo dire di no”. Appare evidente la gelosia della dama nei confronti del cavaliere. Inoltre la conduttrice fa notare che Gloria si sia lamentata “con la redazione il fatto che Riccardo non sia particolarmente attento a lei”.

Leggi anche: “Lui, nell’intimità…”. Riccardo Guarnieri, la dama Gloria lo spiffera a tutti: bomba a UeD





UeD, Gianni Sperti attacca Riccardo e Gloria

“Mi meraviglio perché questi atteggiamenti di gelosia li ha solo qua. Poi usciamo, parliamo di tutto e non mi dice nulla, Passano due giorni e la domenica mi manda un messaggio in cui lamentava poche attenzioni. Lamentele scaturite dal mancano buongiorno. Solo quando siamo distanti si lamenta”, è la risposta di Riccardo Guarnieri seduto al centro dello studio.

“È una persona che dà tutto per scontato – ribatte Gloria Nicoletti -. Non è il mancato buongiorno il problema. Quando usciamo stiamo molto bene insieme mentre quando siamo lontani vorrei sentire anche al telefono questa passione. Non ha una parola dolce, un pensiero dolce quando siamo distanti. Da donna, mi farebbero piacere delle attenzioni più calorose. Io, poi, ho provato a non mandare il messaggio del buongiorno per vedere se mi pensava. Niente, solo a mezzogiorno mi arriva il messaggio se va tutto bene”, spiega Gloria Nicoletti al centro dello studio.

“Io sono un po’ stanco di rivedere sempre la stessa scena. Lui fa sempre così. Tu uscivi con un altro e lui esprime i propri sentimenti. Siccome sono sicuro che tu non sia scema, penso che anche a te piaccia questo giochetto di stare al centro dello studio per litigare di sciocchezze. Non avete vent’anni e non ci vuole tanto tempo se tra voi c’è amore. Questo tira e molla mi ha scocciato”, è il commento stizzito di Gianni Sperti.