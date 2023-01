“Ormai è addio”. UeD, momento decisivo per Riccardo Guarnieri: il pubblico è senza parole

Manca pochissimo e il pubblico di Uomini e Donne assisterà ad un evento importante che riguarda Riccardo Guarnieri. Incassata definitivamente la chiusura del rapporto con l’ex Ida Platano, che nel frattempo si è rifatta una vita fidanzandosi con l’ex cavaliere Alessandro Vicinanza, sembrava che anche per lui potessero esserci spiragli positivi. Invece nella puntata di martedì 10 gennaio avverrà qualcosa di molto importante, praticamente decisivo, che cambierà ancora una volta la sua situazione.

Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, che è stato precedentemente registrato, sapremo tutto su Riccardo Guarnieri. Il pubblico non potrà credere ai propri occhi quando si materializzerà tutto questo e possiamo già immaginare che ci saranno diversi attacchi nei confronti del cavaliere tarantino. Il quale avrà anche un’altra brutta sorpresa in studio. Un pomeriggio davvero intenso per i telespettatori del dating show, che avranno anche aggiornamenti relativi alla dama Gemma Galgani.

Uomini e Donne, per Riccardo Guarnieri momento decisivo

Parlando un attimo di Gemma, sappiamo dalle anticipazioni che lei continuerà ad avere una conoscenza con il cavaliere Alessandro, che ha subito l’attacco di Paola che ha troncato il rapporto. Inoltre, prima di dirvi cosa succederà a Uomini e Donne sul fronte Riccardo Guarnieri, possiamo anche dirvi che ci saranno problemi pure nel trono classico. Il tronista Federico Nicotera farà infuriare la corteggiatrice Carola, dato che lei vedrà l’esterna di lui con Alice, con questi ultimi che sono stati insieme ad un concerto di Alessandra Amoroso.

Durante la puntata sapremo con certezza la decisione di Riccardo Guarnieri sulla dama Gloria, con la quale aveva cominciato una frequentazione. Ma davanti a tutto lo studio ammetterà di non essere interessato ad approfondire questo legame con la donna e di volerle dire addio. Un vero e proprio colpo di scena, che farà innervosire il pubblico. Ma a sorpresa la conduttrice Maria De Filippi si rivolgerà anche nei confronti di Gloria e le svelerà una novità inaspettata, che coglierà di sorpresa pure l’ex di Ida Platano.

Soffermandoci ancora su Gloria, Maria le dirà che c’è un nuovo pretendente che ha manifestato interesse per lei. E quindi la dama potrebbe iniziare una nuova conoscenza. Ma Riccardo, nonostante il suo rifiuto, si ingelosirà comunque? Non resta che aspettare le prossime puntate.