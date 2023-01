Uomini e Donne, non cala l’attenzione intorno ad Ida Platano. In queste settimane la dama di Brescia è stata spesso sotto i riflettori alle prese con le accuse dei fan che non credono alla sua storia con Alessandro Vicinanza con il quale, dopo un lungo corteggiamento, aveva deciso di lasciare lo studio. “Ida non ha mai smesso di amare Riccardo anche se adesso un altro uomo” E ancora: “Le mancano le telecamere e sicuramente tornerà in trasmissione nel 2023 per Riccardo”.



Riccardo, da parte sua, no sembra interessatissimo a Ida, concentrato sulla bellissima dama Gloria Nicoletti. Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo regalo, così come mi piacerebbe riceverlo da lei”. Parole che non erano piaciute pubblico che aveva demolito Riccardo.

Uomini e Donne, ancora dubbi su Ida Platano e Alessandro Vicinanza



Scrive un’utente: “Riccardo è un narcisista patologico…ma xke non lo capite donne? Ama e amera’ sempre e solo se stesso!!!! E innamorato di sé. Basta. Ogni discorso (sempre misero) è egoriferito…fa un bel gesto? Vuole solo ricevere complimenti e ammirazione. Non fa nulla davvero x l’altra persona. Svegliatevi è pericoloso uno cosi”.



Riccardo tuttavia sembra fare sul serio. L’esperta di Gossip Deianira Marzano si è fatta portavoce del racconto di una fan che nei giorni scorsi si sarebbe imbattuta nel cavaliere del Trono Over: il pugliese è stato avvistato e fotografato a Sparanise, in Campania, insieme a una signora che dovrebbe essere Gloria Nicoletti e ora sono in molti a chiedere un provvedimento a Maria De Filippi.



Ida Platano, da parte sua, non sembra interessata ad entrare nella polemica. Nelle ore scorse, tuttavia, è tornata a parlare sui social raccontando questi ultimi giorni nei quali ha dovuto combattere con una brutta influenza. “Mi sono ripresa, ho avuto questa influenza molto fastidiosa. Sparirò per un bel po’, ho un sacco di cose da fare però ci vediamo più tardi, adesso prendo la medicina”. La ‘fuga’ di Ida dai social ha però messo in allarme alcuni fan che tornano a dubitare del suo rapporto con Alessandro. E c’è anche chi si chiede dove fosse finito lui mentre lei era alle prese con la febbre. Un comportamento che, secondo alcuni utenti delle rete, poco avrebbe a che fare con un la magia di un amore appena nato.