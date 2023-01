Uomini e Donne, si torna a parlare con forza di Riccardo Guarnieri. Riccardo che è stato bersaglio del pubblico nelle ultime settimane per il suo rapporto con Gloria. “Riccardo devi farti curare. Hai la maturità da festa delle medie e ti becchi solo disagiate come te. Infatti Gloria pure lei non scherza, che sfigati tutti e due. Ma uscite insieme almeno non contagiate altri con la vostra demenza”, scrive un’utente. E ancora: “Riccardo devi farti curare. Hai la maturità da festa delle medie e ti becchi solo disagiate come te. Infatti Gloria pure lei non scherza, che sfigati tutti e due. Ma uscite insieme almeno non contagiate altri con la vostra demenza”.



“Riccardo e’ un narcisista patologico…ma xke non lo capite donne? Ama e amera’ sempre e solo se stesso!!!! E innamorato di se’ . Basta. Ogni discorso ( sempre misero) e’ egoriferito…fa un bel gesto? Vuole solo ricevere complimenti e ammirazione. Non fa nulla davvero x l’altra persona. Svegliatevi e’ pericoloso uno cosi”. Insomma, non proprio dolcezze nei loro confronti protagonisti di una storia turbolenta. Una storia che sembrava poter decollare salvo poi un clamoroso passo indietro di Riccardo con reazione scomposta dei lei che non aveva usato mezzi termini.

Leggi anche: Via dallo studio di UeD in lacrime: Ida Platano, cosa è successo dietro le quinte





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato con Gloria?



“Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno”. “La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”.



E ancora: “Anche perché da parte mia l’interesse è forte, Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza”.



La storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti insomma era finita prima di iniziare. Ma ora Riccardo non sembra più convinto di fare la scelta giusta. L’esperta di Gossip Deianira Marzano si è fatta portavoce del racconto di una fan che nei giorni scorsi si sarebbe imbattuta nel cavaliere del Trono Over: il pugliese è stato avvistato e fotografato a Sparanise, in Campania, insieme a una signora che dovrebbe essere Gloria Nicoletti e ora sono in molti a chiedere un provvedimento a Maria De Filippi.