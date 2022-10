Ida Platano, nuova puntata di UeD e ancora grande protagonista in studio. Si inizia con l’ingresso di Alessandro Vicinanza, che dopo diversi tira e molla ha abbandonato la conoscenza con Roberta Di Padua e si è dichiarato proprio alla dama bresciana.

Si è anche detto pronto ad uscire dal programma insieme a lei per capire se possono avere una seconda possibilità. Tutte cose che il cavaliere ha ribadito di essere innamorato di Ida Platano e di voler costruire qualcosa di importante con lei, tanto da essere disposto a raggiungerla a Brescia.

Ida Platano via dallo studio di UeD in lacrime

La reazione di Ida Platano? La puntata è stata in larga dedicata all’aggiornamento sulle sue intenzioni con Alessandro ma anche al punto di vista di Roberta. Hanno discusso a lungo, con Vicinanza che si è scusato con Di Padua se di punto in bianco ha cambiato idea e ha ammesso di amare la bresciana. Che ha dei dubbi su di lui ma non vuole privarsi della possibilità di un riavvicinamento.

Un altro momento clou dopo che Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la tronista Federica Aversano, che per ora concentra le attenzioni sull’unico corteggiatore che ha portato in esterna. Federico la sta conquistando con piccoli gesti, come il regalo per il figlio. Un gesto che ha fatto crollare Ida Platano, inquadrato mentre piangeva dopo aver visto l’esterna.

“Ho apprezzato molto il gesto, l’ha fatto con delicatezza. Sto parlando anche per cose passate che ho vissuto in prima persona”, ha detto Ida Platano tra i singhiozzi. E al momento del ballo non ha retto più e lasciato lo studio. Dietro le quinte è stata subito raggiunta da Alessandro, che si è subito offerto per consolarla. Cederà alle sue attenzioni?