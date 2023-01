Che ne dicano i detrattori Riccardo Guarnieri resta uno dei personaggi più amati e seguiti di Uomini e Donne. Anche dopo l’uscita di Ida Platano resta grande protagonista. Nelle anticipazioni infatti si parla di un momento davvero bollente con il cavaliere tarantino protagonista. Tutto gira ancora una volta intorno a Gloria Nicoletti. Al magazine di Uomini e Donne aveva raccontato che avrebbe voluto e stupire Gloria Nicoletti, la dama che aceva ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida.



“Mi piacerebbe farle un piccolo regalo, così come mi piacerebbe riceverlo da lei”. Parole che non erano piaciute al pubblico che demolisce Riccardo. “Oltre ad essere un narcisista e di un’ immaturità imbarazzante, credo che questo uomo abbia dei problemi seri e che dovrebbe essere seguito. Dopo anni e anni che dice e fa le stesse cose c’ è qualcosa che non va seriamente”.

Leggi anche: “Pronto a farlo”. UeD, Riccardo Guarnieri non molla la presa: colpo di scena clamoroso





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sedotto da Gloria Nicoletti



Il regalo, intanto, lo ha fatto Gloria a lui. Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che c’è stata anche una nuova sfilata femminile, incentrata sul tema della sensualità. Gloria approfittando della situazione, ha sfoderato tutte le sue armi per sedurre al meglio Riccardo Guarnieri.



Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social e riporta Blastingnews.it, Gloria ha fatto sedere Riccardo su una poltrona e, dopo averlo bendato, gli ha imboccato delle fragole. Riccardo, a quanto pare, non è rimasto insensibile. Eppure il pubblico continua a non perdonarlo. “Vanesio e talmente vuoto, da riuscire a sentire l’eco della sua stupidità ogni volta che apre bocca. La millesima replica di un Riccardo sempre uguale a sé stesso. Imbarazzante narcisismo allo stato puro”.



E non è finita qui. “Un uomo da eliminare dalla trasmissione, che esempio brutto ci dà, deve fare pace col cervello, non promuovete esempi così, ci fate del male, ci sono donne fragili che si convincono che sia questi comportamenti normali”. Insomma, per il buon Riccardo non c’è pace.