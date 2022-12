Uomini e Donne, la sosta natalizia non ferma il gossip e le news sui protagonisti del programma di Maria De Filippi: nelle ultime ore è tornato a parlare Riccardo Guarnieri. Parole destinate a far discutere mentre corre forte la voce che lui e Armando Incarnato potrebbe essere tra i prossimi protagonisti dell’Isola dei Famosi. In attesa di quello che succederà (dalla anticipazione sappiamo che nelle prossime puntate non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Pinuccia: la dama di Vigevano non ha preso parte alle nuove registrazioni del talk show e quindi non sarà in onda da gennaio 2023), Riccardo bussa alla porta di Gloria.



Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo regalo, così come mi piacerebbe riceverlo da lei”. Parole che non piacciono al pubblico che demolisce Riccardo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sogna un futuro con Gloria



Scrive un’utente: “Riccardo è un narcisista patologico…ma xke non lo capite donne? Ama e amera’ sempre e solo se stesso!!!! E innamorato di sé. Basta. Ogni discorso (sempre misero) è egoriferito…fa un bel gesto? Vuole solo ricevere complimenti e ammirazione. Non fa nulla davvero x l’altra persona. Svegliatevi è pericoloso uno cosi”.



E ancora: “Riccardo devi farti curare. Hai la maturità da festa delle medie e ti becchi solo disagiate come te. Infatti Gloria pure lei non scherza, che sfigati tutti e due. Ma uscite insieme almeno non contagiate altri con la vostra demenza”. Secondo molti Riccardo continuerebbe a pensare a Ida. Ida che, da parte sua, ha fatto parlare per aver alzato la voce contro i fan troppo invadenti: lo ha fatto dalla sua pagina social dove è sempre attivissima.



er la dama questo sembra u momento d’oro eppure non tutti ne sono convinti. C’è infatti chi sospetta che dietro la sua apparente calma si cieli il fantasma di Riccardo Guarnieri. A scatenare il dubbio è stata questa frase: “Amo la goccia che fa traboccare il vaso. È da lì che nascono i cambiamenti più importanti”. “Ci sono persone che perdi e persone che nel perderle vinci”. Una frecciata a Riccardo? Sembrerebbe proprio di no.