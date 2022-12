“Il capodanno insieme”. Gianni Sperti, finalmente l’amore: l’annuncio arriva dall’opinionista

Gianni Sperti ha un nuovo amore? Secondo molti sì. A quanto scrive Novella 2000 infatti l’opinionista di Maria De Filippi avrebbe in progetto un viaggio per Capodanno perché ha conosciuto qualcuno che è diventato importante nella sua vita. La fonte è Gianni stesso che ha raccontato tutto nel corso di un’intervista a Televisionando.it dove ha spiegato come: “Se avrò giorni sufficienti farò il mio solito viaggio alla scoperta delle capitali d’Europa”.



E ancora: “Quest’anno avrei pensato di passarlo a Varsavia. I social ci permettono di conoscere persone in tutto il mondo, e proprio a Varsavia ho conosciuto una persona speciale. Ora che siamo diventati grandi amici, festeggeremo anche il Capodanno insieme”. Il gossip si è subito scatenato e lui non ha dato ulteriori indizi.

Uomini e Donne, Gianni Sperti ha finalmente trovato l’amore?



Se secondo alcuni si tratterebbe di amore, molti hanno pensato che si tratti di semplice amicizia. I pettegolezzi su Gianni del resto non sono mai mancati, come quelli di legati alla sua permanenza a Uomini e Donne. In quel caso la bomba era scoppiata dopo un’intervista rilasciata dall’opinionista in cui si è raccontato a tutto tondo.



“Sono circondato da una famiglia molto unita, da amici, pochi ma sinceri, non posso lamentarmi. E l’amore? Non lo so se mi manca.” Parlando del Natale Gianni aveva aggiunto: “Il Natale per me è la festa in cui si riunisce la famiglia e si respira la stessa aria che si respirava de bambini”. E ancora: “Amo l’atmosfera natalizia, le luci, i mandarini, i giochi da tavola. La famiglia è il mio Natale. Da quarantanove anni lo festeggio a Pulsano, a casa dei miei genitori, dove sono cresciuto”.



Non ho mai saltato un Natale, anzi no, un Natale (ho trascorso con mio fratello più piccolo e la sua famiglia che vivono al confine con la Svizzera. Purtroppo non riescono a raggiungerci ogni anno. Lo passavano spesso da soli e quella volta avevo pensato di fargli compagnia”. Poi Gianni aveva parlato di progetti futuri e nuove sfide. L’addio di Gianni Sperti sarebbe una perdita importantissima per il programma. In questi anni infatti l’ex marito di Paola Barale si è ritagliato un ruolo di primo piano nel dating, arrivando ad esserne uno dei protagonisti assoluti insieme a Tina Cipollari e, logicamente, Maria De Filippi.