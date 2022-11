Ballando con le stelle, cala il gelo in studio. Nel corso della puntata dello show condotto da Milly Carlucci, non sono di certo mancati i colpi di scena. La lite tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassino non è stata la sola vicenda ad animare la serata. La frecciatina in diretta tv tira in ballo anche Paola Barale e i suoi trascorsi sentimentali.

La frecciatina di Paola Barale sugli ex. Anche a Ballando, le occasioni si fanno più che ghiotte quando di mezzo ci sono le questioni di cuore. Ci riferiamo proprio a Paola Barale che non appena stuzzicata da Fabio Canino non ha di certo evitato alcune puntualizzazioni in merito ai suoi ex storici amori, nessuno escluso.

Leggi anche: “Sei fregato”. Ballando, retroscena boom di Selvaggia Lucarelli: il concorrente nei guai





La frecciatina di Paola Barale sugli ex davanti alle telecamere di Ballando

Nel passato di Paola Barale, non solo la relazione con l’ex ballerino e opinionista storico di UeD, Gianni Sperti, ma anche quella con Raz Degan. La nota showgirl ha conosciuto Gianni Sperti poco dopo la storia d’amore con lo storico conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia, ovvero intorno al 1995. Le nozze con l’ex ballerino sono arrivate nel 1998 per poi raggiungere il capolinea nel 2002. (“La mia malattia”. Paola Barale, il dramma e la decisione: “Non voglio operarmi”).

La storia con Raz Degan, invece, ha avuto inizio intorno al 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, che poi hanno portato a una rottura definitiva. Vicende amorose che anche davanti alle telecamere di Ballando non sono state omesse con opportune frecciatine, in seguito a quanto affermato in puntata da Fabio Canino, che ha evidenziato i limiti della conduttrice nel mondo della danza.

“L’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito”, sono state le parole di Canino. “Sarà quello che mi ammoscia”, la replica di Paola Barale che ha poi aggiunto: “Con tutto il rispetto per Gianni”. Ma la showgirl ha poi tirato in ballo anche Raz Degan quando il modello è stato ballerino per una notte a Ballando con le Stelle, ma con doti nella danza meno spiccate delle sue, ha sottolineato.