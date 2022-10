La malattia di Paola Barale. La concorrente di Ballando con le stelle è stata ospite di Domenica In e ha parlato della patologia di cui soffre. Lontana dalla televisione da diversi anni, la showgirl è tornata su Rai Uno grazie al talent condotto da Milly Carlucci e già dalla prima puntata ha riscosso un grande successo tra il pubblico e la giuria.

Paola Barale si è presentata a Ballando con le Stelle 2022 con un fisico pazzesco e un look audace e provocante. “Ma io non mi sono mai piaciuta“, ha detto dopo la prima esibizione. “Quando ero giovane non mi piacevo, ora rivedo le foto e dico ‘ammazza’. Adesso mi vedo e non mi piaccio, ma penso che magari tra vent’anni mi piacerò e che forse non sono così male“, ha detto ancora la showgirl.

Leggi anche: Paola Barale fa coming out? La showgirl spiazza tutti: l’annuncio





La malattia di Paola Barale: soffre di spondilolistesi

Cinquantacinque anni portati benissimo, una bellezza senza tempo per Paola Barale, che a Domenica In ha confessato di soffrire di una malattia. La prima performance a Ballando con le stelle ha diviso la giuria, ma tutti i giurati sono convinti che la sua presenza scenica, il suo fisico e la sua sensualità sono al top e sicuramente porteranno la concorrente lontana.

Nonostante la malattia Paola Barale ha deciso di partecipare alla trasmissione Ballando con le stelle. La showgirl soffre di spondilolistesi, una grave patologia alla schiena da cui è affetta anche Mara Venier. “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non farlo e ho deciso di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi e fino quando posso farne a meno cercherò di evitare”, ha detto Paola Barale parlando della sua malattia.

La spondilolistesi, la malattia di cui soffre Paola Barale, è una condizione patologica caratterizzata da un lento e progressivo spostamento in avanti di una vertebra rispetto a quella sottostante. Diverse sono le cause che possono dare origine a questo disturbo a carico della colonna vertebrale. La sintomatologia è proporzionale all’entità dello spostamento vertebrale e si manifesta con il dolore tipico della lombalgia aggravato da sforzi fisici e con disturbi lombo-sacrali.