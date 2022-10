Paola Barale fa coming out? La showgirl spiazza tutti: l’annuncio

Paola Barale e il sesso. La showgirl e conduttrice è pronta per la nuova avventura sulla pista di Ballando con le stelle insieme a un cast d’eccezione e a poche ore dal debutto nel talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci si è raccontata anche nel suo lato più intimo in un’intervista al settimanale F.

55 portati benissimo, Paola Barale è single da anni ma questo non sembra pesare sulla sua felicità. La sua vita intima è movimentata e in attesa di una relazione stabile ha confessato di divertirsi. “Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”, ha confidato.

Paola Barale e il sesso con le donne: “Non mi precludo niente”

“Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”, ha spiegato Paola Barale, che in passato è stata legata a diversi personaggi famosi. Quando era giovanissima ha avuto una storia con Marco Bellavia, oggi noto per la sua partecipazione al GF Vip 7 e ai fatti di bullismo che si sono verificati nella casa, prima del suo abbandono.

Poi è stata sposata con Gianni Sperti, ex ballerino televisivo e oggi opinionista di Uomini e Donne dal 1999 al 2002, mentre dal 2002 al 2015 ha fatto coppia con Raz Degan. Una storia che aveva fatto sognare i fan, i quali speravano in un ritorno di fiamma dopo la partecipazione dell’ex modello all’Isola dei Famosi. “Non sarebbe nemmeno dovuta iniziare”, ha commentato lei riferendosi alla storia con l’ex.

Da allora Paola Barale è single convinta, ma come ha raccontato il sesso non manca. E durante la chiacchierata con la giornalista della rivista F, Paola Barale ha parlato anche della possibilità di un’avventura con un’altra donna: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”, ha detto la showgirl, in passato oggetto di gossip proprio sui suoi gusti sessuali.