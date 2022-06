Paola Barale, perché è sparita dalla tv. Questa la domanda che in tanti si sono posti in questi anni e finalmente c’è una risposta ben definita, arrivata dalla stessa showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Diversi gli argomenti trattati dalla donna, che si è soffermata anche sul suo grande amore nei confronti del mondo teatrale: “Con il teatro sto diventando brava e sono soddisfazioni, mi piace perché è diverso e non rischio quindi mai di rivivere le stesse situazioni”.

Paola Barale, perché è sparita dalla tv ha trovato finalmente un motivo concreto. Un po’ di tempo fa si era invece soffermata sulle illazioni che avevano travolto anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “Leggende metropolitane sul mio conto? Mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci, erano tutte cavolate. Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare. Non l’ho mai data a nessuno per lavorare”.





Paola Barale, perché è sparita dalla tv: il motivo

Paola Barale, perché è sparita dalla tv? A breve vi diremo cosa ha rivelato al settimanale Oggi, intanto nella stessa intervista ha parlato di Buona Domenica e Raz Degan: “La mia vita è cambiata quando ho lasciato Buona Domenica, non per Raz Degan perché lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro e quando lasciai era ancora il top. Ora sono in un momento della vita in cui non voglio avere niente che mi limiti e dunque non ho più nemmeno cani, anche se li ho adorati e mi mancano”.

E parlando di televisione, queste le spiegazioni di Paola Barale sulla sua assenza prolungata: “Le richieste arrivano e mi offrono anche grandi cifre, ma in tv vorrei fare intrattenimento, una tv che è un po’ sparita. Non sarò mai ricca, certo mi piace la bella vita ed è anche importante essere tranquilli quando per esempio si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la felicità è più importante di tutto. I reality non hanno dei bei contenuti e non mi piacciono. Figli? Non averne avuti è stata una scelta consapevole”.

Recentemente Paola Barale è stata comunque concorrente di Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8. A livello sentimentale è nota la sua relazione con Raz Degan, con il quale è stata insieme dal 2002 al 2015 con un’interruzione momentanea nel 2008. Ora ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta ad allontanarsi di più dal piccolo schermo.

“Cose a tre con Maria e Maurizio Costanzo”. Quelle voci ‘choc’ su Paola Barale, che ora parla