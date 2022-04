Paola Barale è stata ospite recentemente di ‘Belve’ e alla trasmissione presentata da Francesca Fagnani ha toccato numerosi argomenti, anche scottanti. Uno in particolare ha tirato in ballo Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, visto che sono uscite fuori delle voci davvero clamorose su loro tre in passato. E adesso, a distanza di anni, ha voluto chiarire una volta per tutte cosa è successo e si è anche data una spiegazione sulle motivazioni, che avrebbero spinto le malelingue a parlare.

Ma Paola Barale si è concentrata anche su Gianni Sperti, visto che le è stata posta una domanda diretta sull’opinionista di ‘Uomini e Donne’. Ma lei ha anche fatto un giudizio complessivo che ha tirato in ballo l’altro ex Raz Degan: “Ho detto che entrambi con me non hanno mostrato la loro vera natura. Non sono stati veri e leali, se uno non ha il coraggio di essere se stesso mi scende proprio la catena. Tradimenti? No, intendo tutto. Anche tradimenti, mi fa schifo un uomo che tradisce”.





Paola Barale svela la verità su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Su Paola Barale erano uscite fuori indiscrezioni poco carine nei suoi confronti e in quelli di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. A proposito di questo presunto e clamoroso triangolo ne aveva parlato il conduttore televisivo: “Leggende metropolitane sul mio conto? Mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci, erano tutte cavolate”. E ora, interpellata dalla giornalista Fagnani, è stata la showgirl a dire la sua in merito a queste incredibili voci di gossip del passato.

Queste le parole di Paola Barale sul suo conto e su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “La spiegazione sulla nascita di questo gossip ce l’ho, ma la vorrei tenere per me. Io non conosco bene Maria. Se l’ho vista 10 volte dai tempi di Buona Domenica è già tanto. Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare. Non l’ho mai data a nessuno per lavorare. Non dandola mai a nessuno, magari, di conseguenza, puoi anche diventare gay”.

Infine, Paola Barale ha aggiunto: “E l’altra è una cosa che non riguarda solo me, la tengo per me. Secondo me questa leggenda è stata messa in giro, basandosi su una situazione a me vicina che poteva portare a crederlo”. Non sappiamo se Maria o lo stesso Maurizio Costanzo vorranno ritornare nuovamente sull’argomento, oppure se preferiranno tacere ed evitare altre polemiche.

“Gianni Sperti è gay?”. Paola Barale: la domanda a bruciapelo poi la frecciatina all’ex marito