Nella serata di venerdì 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata del programma di Francesca Fagnani, ‘Belve’, che ha avuto come ospite Paola Barale. La conduttrice e showgirl italiana si è soffermata su diverse fasi della sua vita, sia quelle inerenti il lato professionale, che quelle legate al sentimento. E inevitabilmente non ha non potuto parlare dell’ex marito Gianni Sperti. E in particolare ha detto la sua, in riferimento alle voci mai confermate di una sua presunta omosessualità.

Intanto, si è saputo qualcosa su Paola Barale nelle scorse settimane. A sganciarla era stato Alberto Dandolo, l’esperto di gossip. “Nonostante si dichiari single, si dice che Paola Barale abbia un giovane e talentuoso corteggiatore che potrebbe farla presto capitolare”, lasciando intuire che Paola potrebbe cedere alla sua corte, forse perché anche lei interessata parecchio a questa persona. Non era stato fatto il suo nome e cognome, che resta ancora un mistero irrisolto.





Paola Barale si sofferma sulla presunta omosessualità di Gianni Sperti

Dunque, Paola Barale nella trasmissione di Rai 2 si è concentrata anche su Gianni Sperti, visto che le è stata posta una domanda diretta sull’opinionista di ‘Uomini e Donne’. Ma lei ha anche fatto un giudizio complessivo che ha tirato in ballo l’altro ex Raz Degan: “Ho detto che entrambi con me non hanno mostrato la loro vera natura. Non sono stati veri e leali, se uno non ha il coraggio di essere se stesso mi scende proprio la catena. Tradimenti? No, intendo tutto. Anche tradimenti, mi fa schifo un uomo che tradisce”.

La presentatrice Fagnani ha anche chiesto a Paola Barale: “Ti ha sorpreso più la voce sulla presunta omosessualità di Gianni Sperti o quella sul tuo conto?”. E la showgirl ha risposto, chiudendo la sua frase anche con una risata: “Allora, io odio il gossip a prescindere. Non seguo il gossip sul mio ex marito Gianni Sperti. Non so cosa dicano di lui, ma mi stupisce di più la mia insomma”. Staremo a vedere se il collega di Tina Cipollari romperà il silenzio e risponderà personalmente a questo quesito.

Paola Barale ha anche aggiunto sulla sua sessualità: “Nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone”. Poi sul lavoro e il fatto che si sia allontanata dalla tv ha fatto riferimento ad una sorta di ostracismo di cui non rivela il mandante: “Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no…ci sono dei personaggi…”.

“Non sono lesbica, mi piace il fallo”. La conduttrice tv si lancia in confessioni hot