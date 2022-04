Personaggio discusso e amato, di lei non si smette di parlare. Negli anni Novanta e nei primi anni 2000 era una vera star. Richiestissima, era impossibile non vederla in tv. Poi, progressivamente, era sparita. Il motivo lo ha rivelato lei nel corso di un’intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani. La conduttrice, nella ricostruzione in anteprima che fa Davide Maggio, senza peli sulla lingua le chiede: “è finito il suo momento televisivo, come se lo spiega?”. Dopo un iniziale silenzio la showgirl ha lasciato intendere che su di lei ci sia veto.



Una sorta di ostracismo di cui non rivela il mandante: “Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no…ci sono dei personaggi…”. Dopo questa confessione ne sono arrivata altre molto più bollenti. Il primo tema è stato quello legato ad una brutta storia di droga alla quale era stata accostata: “Ero diventata una narcotrafficante, spacciavo e fumavo erba, se lei metteva su Google il mio nome la prima parola che usciva era cocaina”. Storie, abusate, come quella sulla sua presunta omosessualità.







Una leggenda che Paola Barale ha smontato una volta per tutte: “Nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone”. Insomma, nient’altro da aggiungere. Di Paola negli ultimi tempi si è molto parlato. Nei mesi scorsi era scoppiata un’autentica bomba su Paola Barale. A sganciarla era stato Alberto Dandolo, l’esperto di gossip aveva scritto.



“Nonostante si dichiari single, si dice che Paola Barale abbia un giovane e talentuoso corteggiatore che potrebbe farla presto capitolare”, lasciando intuire che Paola potrebbe cedere alla sua corte, forse perché anche lei interessata parecchio a questa persona. Non era stato fatto il suo nome e cognome, che resta ancora un mistero, ma in tanti sperano che tra qualche giorno il quadro della situazione sarà più chiaro.



Il gossip non aveva avuto seguito e Paola Barale non aveva avuto interesse nell’alimentarlo. Ora la showgirl ed ex moglie di Gianni Sperti (dal quale venne pesantemente attaccata: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”), è pronta ad inseguire nuovamente l’amore.

Paola Barale, l’ultima foto social preoccupa i fan: “Non sembri più tu”