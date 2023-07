Barbara D’Urso, ancora aggiornamenti dopo l’addio a Pomeriggio 5. “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”, questa la nota ufficiale che ha gettato nel caos i fan della nota e amata conduttrice italiana travolta dall’ondata di cambiamenti in rete. Infatti come riportato su Repubblica, da mesi Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mediaset, avrebbe fatto capire di voler dare una svolta alla linea editoriale dell’azienda.

Barbara D’Urso fuori, cosa sta succedendo. Dal momento della diffusione del comunicato ad oggi, persiste ancora un silenzio che non fa che amplificare confusione, ipotesi e molto altro sul caso della conduttrice che dopo tanti anni al timone del programma Mediaset, dovrà riformulari nuovi orizzonti e scenari lavorativi. Ma è per l’appunto il silenzio della diretta interessata e dei colleghi che farebbe aumentare la trepidazione nel conoscere a qauli sorti potrebbe andare incontro Barbarella.

Barbara D’Urso fuori, cosa sta succedendo: il silenzio loquace della conduttrice, poi c’è chi parla chiaro: “Non posso dimenticare…”

Riflettori che restano dunque accesi dopo quanto asserito negli scorsi mesi da Pier Silvio Berlusconi: “Programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato”. E al contempo nelle ultime ore l’unica persona atta a pronunciarsi sarebbe stata la sorella della conduttrice, Daniela: “Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti”.

Poi le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia nelle ultime ore che proverebbero a fare ulteriore chiarezza. Scrive su Twitter: “Barbara d’Urso sapevo da tempo che non sarebbe stata confermata (seguiranno altri nomi non solo lei). Io devo essere onesto: negli anni insieme tra #pomeriggio5 e #domenicalive e ancor prima #mattino5 ; mi sono sempre divertito e ho imparato. In onda Barbara sapeva farti sentire speciale e tu davvero ti sentivi così”.

E ancora: “Complici insieme tra sorrisi, cazziatoni e notizie (mi diceva porta notizie sempre, sempre). Mi è spiaciuto nel tempo vedere che quel modo di fare era adottato per chiunque passasse o servisse e poi , poi sempre così… però quando ho capito , mi sono sentito meno speciale. Quando non citava i servizi o tagliava gli articoli per non far vedere le firme, lì ancor meno speciale (e la verità restava un mistero) . Ma lei mi ha dato un’opportunità e non va mai dimenticato. Mai. Mai. Mai”.