Barbara D’Urso, un’altra bomba dopo l’addio. Da non crederci eppure dopo ben 15 lunghi anni di collaborazione, arriva un annuncio che più di tutti lascia senza parole: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. E ora dove andrà Barbara D’Urso?

>Schianto devastante all’alba, 22enne morto sul colpo: un ferito trasportato in ospedale

Dove andrà Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset? Tante le ipotesi avanzate dopo la diffusione della clamorosa notizia che riguarda la conduttrice, prima tra tutte quella che accende i riflettori su un altro nome, quello di Myrta Merlino alla guida del Pomeriggio di Canale 5. Davide Maggio, infatti, ha dato quasi per certo l’arrivo di Myrta Merlino. “Possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5”.

Leggi anche: “Via da Pomeriggio 5 dopo 15 anni”. Barbara D’Urso, l’annuncio ufficiale di Mediaset





Dove andrà Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset?

Tra il polverone alzato, però, resta una sola certezza, ovvero che il contratto di Barbara D’Urso con la Mediaset è in scadenza a dicembre 2023, quindi molti siti dedicati al mondo del gossip e della televisione non fanno che sottolineare un addio presumibilmente definitivo con Mediaset. Eppure a fare suonare il campanello sarebbe la dicitura riportata in nota: “Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Resta dunque da provare a rispondere a una domanda che tutti si stanno ponendo: quale potrà essere il futuro professionale della nota e amata conduttrice? E ancora, si potrà parlare di una separazione consensuale? Come riportato anche su Libero Quotidiano Barbara D’Urso “entro la fine dell’anno potrebbe lasciare il Biscione”.

Al di là di ipotesi e del silenzio di Barbara che ha deciso di non intervenire sull’argomento, resta il fatto che il pubblico italiano potrà accusarne l’assenza. Forse nel futuro professionale della conduttrice potrebbero esser vagliati orizzonti fino ad ora non del tutto contemplati nel corso dei lunghi anni di carriera. Barbara D’Urso andrà incontro a un effettivo stravolgimento dei suoi programmi indossando vesti del tutto nuove? La risposta resta avvolta nel mistero.